Previsioni meteo 18 aprile 2021: maltempo sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, domenica 18 aprile 2021: piogge e temporali nella seconda parte della giornata su quasi tutta la Penisola. Torna la neve in montagna

La Primavera stenta a decollare sull’Italia e gran parte d’Europa, con gli anticicloni che si mantengono sulle alte latitudini e determinano dunque condizioni meteo instabili. Dopo un inizio di weekend in prevalenza stabile, la conclusione di questo fine settimana sarà invece caratterizzata dal maltempo. Oggi infatti, avremo piogge e temporali su quasi tutta la Penisola nella seconda parte della giornata. Tornerà anche la neve in montagna, a quote di poco superiori ai 1000 metri.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS il maltempo non mollerà la presa almeno fino al prossimo weekend. Fino a giovedì infatti avremo instabilità pomeridiana con piogge e neve sui rilievi a quote medio-alte su gran parte dell’Italia. Per un miglioramento, con il possibile ritorno dell’anticiclone, ci sarà da attendere almeno fino a venerdì prossimo.

Intanto per oggi, domenica 18 aprile 2021, al Nord Italia al mattino nubi su tutte le regioni ma in un contesto asciutto eccetto in Romagna con deboli piogge. Al pomeriggio deboli piogge sulle regioni orientali e qualche fiocco sulle Alpi, stabile altrove. In serata tempo ancora localmente instabile su Lombardia, Trentino e Veneto, variabilità asciutta altrove. Neve fino a quote montane.

Al Centro al mattino piogge nel Lazio, molte nubi altrove con tempo stabile. Al pomeriggio instabilità diffusa e nevicate in Appennino a quote di media montagna. In serata precipitazioni su tutte le regioni eccetto in Toscana con locali schiarite. Neve oltre i 1200-1400 metri di quota.

Al Sud e sulle Isole al mattino maltempo con piogge o temporali in Sardegna, piogge anche lungo le regioni tirreniche, asciutto altrove dove troveremo nuvolosità irregolare. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di maltempo con fenomeni a carattere di nubifragio in Sardegna. In serata non sono previste variazioni di rilievo, con cieli coperti e precipitazioni su tutti i settori. Neve oltre i 1100-1500 metri di quota.

Temperature minime in diminuzione e massime stazionarie o in aumento.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.