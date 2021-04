Previsioni meteo 14 aprile 2021: breve pausa dal maltempo

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 14 aprile 2021: tempo in miglioramento dopo l’ondata di maltempo dei giorni scorsi ma la pausa durerà poco

Il maltempo concede una tregua sull’Italia dopo diversi giorni caratterizzati da condizioni meteo instabili per l’arrivo di una intensa perturbazione di origine atlantica. Nella giornata di oggi avremo piogge residue al mattino sulle regioni adriatiche e al meridione, mentre sul resto della Penisola il tempo risulterà stabile. La pausa asciutta però non dovrebbe durare molto.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS nei prossimi giorni il clima si manterrà ancora freddo con possibili precipitazioni al Nord e poi al Centro-Sud. Le condizioni meteo potrebbero poi peggiorare nel corso del prossimo fine settimana.

Intanto per oggi, mercoledì 14 aprile 2021, al Nord Italia giornata prevalentemente stabile al nord Italia con cieli poco o irregolarmente nuvolosi fin dalle prime ore del mattino. Da segnalare soltanto qualche pioggia o acquazzone al mattino ed al pomeriggio tra Veneto e Romagna oltre a qualche nevicata specie in serata o nottata sulle Alpi fino a quote basse.

Al Centro Italia residue precipitazioni al primo mattino sulle regioni adriatiche, sereno o poco nuvoloso altrove. Sia al pomeriggio che poi in serata o nottata condizioni meteo in prevalenza stabili salvo deboli nevicate in Appennino fino a 600-800 metri di quota.

In Toscana condizioni di tempo stabile nella giornata con sole prevalente al mattino su gran parte del territorio e qualche nube sparsa, cieli generalmente poco nuvolosi nel pomeriggio. Nuvolosità irregolare in serata su tutti i settori.

Al Sud Italia la giornata inizierà con tempo instabile sulle regioni peninsulari con residue precipitazioni, nevose in montagna. Al pomeriggio ed in serata fenomeni assenti eccetto sull’Appennino molisano con deboli nevicate. Neve oltre i 700 metri di quota.

In Calabria nuvolosità irregolare nella giornata su tutto il territorio con tempo generalmente asciutto e possibili nevicate in mattinata sulla Sila oltre 1400 metri; nessuna variazione attesa nella serata.

Temperature minime in calo, massime in aumento al Centro-Nord.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.