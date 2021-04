Previsioni meteo 10 aprile 2021: torna il maltempo al Nord

Le previsioni meteo di oggi, sabato 10 aprile 2021: una perturbazione in arrivo sulle regioni settentrionali porta piogge e temporali, bel tempo al Centro-Sud

Italia spaccata in due sotto il profilo meteo in questo secondo weekend del mese di Aprile che finora ha alternato fasi stabili a maltempo e freddo. Nella giornata di oggi una perturbazione accompagnata da piogge e temporali raggiungerà il Nord della Penisola e parte del Centro. Al meridione invece l’alta pressione garantirà ancora tempo stabile e soleggiato con temperature massime in aumento.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche nella giornata di domani domenica avremo maltempo su tutto il Nord-Ovest e parte delle regioni centrali. Clima asciutto e soleggiato al Sud che però sarà raggiunto dalla perturbazione all’inizio della prossima settimana.

Intanto per oggi, sabato 10 aprile 2021, al Nord Italia giornata decisamente instabile al settentrione, con piogge intense tra Liguria e Alpi Apuane nel corso delle ore diurne; molte nubi altrove con qualche pioviggine sparsa. Peggiora nelle ore notturne con acquazzoni sui medesimi settori. Neve sulle Alpi tra i 1400 e i 1000 metri.

Al Centro al mattino molte nubi sulle regioni Tirreniche, con precipitazioni sparse e variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti, con locali nubifragi sull’alta Toscana. Piogge anche su Umbria e Marche in serata, ulteriore peggioramento nella notte sulla Toscana.

In Toscana instabilità diffusa nel corso della giornata con piogge su tutti i settori e locali temporali anche intensi al pomeriggio lungo la costa e sull’Alta Toscana. Tempo instabile anche in serata su tutta la regione, fenomeni più intensi sui settori settentrionali.

Giornata prevalentemente stabile al meridione, con cieli sereni o poco nuvolosi sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia nel corso delle ore diurne. Molto nuvoloso sulla Sardegna dove saranno possibili pioviggini, nel corso della giornata. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto e ancora cieli velati.

In Calabria giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente al mattino e al pomeriggio su tutti i settori; in serata il tempo si manterrà asciutto con cieli generalmente poco nuvolosi.

Temperature minime in aumento ovunque, massime stazionarie o in lieve calo al Nord; in incremento al meridione.

