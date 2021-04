Previsioni meteo 6 aprile 2021: colpo di coda dell’Inverno

Le previsioni meteo di oggi, martedì 6 aprile 2021: brusco cambiamento del tempo con il ritorno del freddo e della neve a quote basse al Centro-Nord

Dopo un weekend di Pasqua tutto sommato stabile, ad eccezione di un rapido passaggio perturbato il Sabato Santo, condizioni meteo in evoluzione sull’Italia in queste ore. L’anticiclone che ci ha tenuto compagnia per diversi giorni batterà infatti in ritirata lasciando spazio a un colpo di coda invernale. Correnti fredde faranno crollare infatti bruscamente le temperature sulle regioni del Nord e del Centro, con il ritorno della neve anche a quote basse.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS il maltempo non durerà molto. Entro giovedì piogge e nevicate abbandoneranno la nostra Penisola e anche le temperature inizieranno gradualmente a risalire. Nel corso del prossimo weekend si prospetta poi un’Italia divisa in due, con possibili piogge al settentrione e clima primaverile al Centro-Sud.

Intanto per oggi, martedì 6 aprile 2021, al Nord Italia al mattino tempo instabile specie sul Triveneto, con nevicate fino a quote pianeggianti sul Friuli. Al pomeriggio precipitazioni diffuse, più asciutto sul Piemonte con qualche spazio di sereno. In serata residue piogge tra Veneto e Trentino, variabilità asciutta altrove.

Al Centro al mattino precipitazioni sparse sulle regioni centrali, ma senza fenomeni di rilievo. Al pomeriggio possibili acquazzoni sulle coste Marchigiane e Abruzzesi. In serata tempo più asciutto sul Lazio e precipitazioni insistenti sui medesimi settori. Neve in calo fino a quote basso-collinari.

Al Sud e sulle Isole al mattino sereno o poco nuvoloso, con maggiori aperture all’estremo Sud. Al pomeriggio maltempo in transito sulle regioni peninsulari, ancora stabile sulle Isole Maggiori. In serata non sono attese variazioni di rilievo. Peggiora nella notte con neve in calo fino a quote alto-collinari in Molise.

Temperature minime e massime in calo al Nord e al Centro, stazionarie o in aumento al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.