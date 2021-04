Previsioni meteo 3 aprile: tornano le piogge

Le previsioni meteo di oggi, sabato 3 aprile 2021: la Primavera si prende una pausa. Piogge e temperature in calo sull’Italia anche il giorno di Pasqua

Il weekend di Pasqua è iniziato con condizioni meteo primaverili sull’Italia grazie a un robusto campo di alta pressione che però in queste ore ha iniziato a cedere. Costretti in casa dal lockdown, ci attendono dunque Festività all’insegna dell’instabilità, con il maltempo che già in queste ore inizierà a palesarsi su gran parte della Penisola. Nella seconda parte della giornata di oggi avremo infatti possibilità di piogge al Nord e gran parte del Centro, con temperature massime in calo.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani avremo precipitazioni residue al Sud, specie sulle regioni adriatiche, mentre a Pasquetta il tempo risulterà più stabile su tutta la Penisola. A seguire, tra martedì e mercoledì, correnti fredde potrebbero fare il loro ingresso in Italia riportando gelo e neve a bassa quota per un nuovo colpo di coda invernale.

Intanto per oggi, sabato 3 aprile 2021, al Nord Italia asciutto al mattino, eccetto locali piogge sulla Romagna, con cieli sereni o poco nuvolosi altrove. Al pomeriggio instabilità su Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Liguria, variabilità asciutta sulle restanti zone. In serata residue precipitazioni sparse, alternate a qualche spazio di sereno. Neve sulle Alpi occidentali in calo fin verso i 1600 metri.

Al Centro nubi basse sui settori occidentali al mattino, addensamenti irregolari altrove. Peggiora al pomeriggio con nuvolosità più compatta e piogge sparse. In serata piogge anche intense tra Lazio e Abruzzo, con neve in calo fin sotto i 1000 metri in Appennino.

In Toscana tempo stabile nelle ore mattutine con nuvolosità diffusa su tutti i settori e tempo asciutto; piogge attese al pomeriggio sulle zone interne della regione. In serata le condizioni del tempo saranno nuovamente stabili su tutto il territorio con molte nubi sparse.

Al mattino stabile sui settori peninsulari, deboli piogge sulle Isole Maggiori, con molte nubi sulla Sicilia. Al pomeriggio piogge sulle regioni peninsulari e sulla Sardegna, più asciutto in Sicilia. In serata non sono previste variazioni di rilievo, con neve in Molise fin verso i 1000 metri nella notte.

Temperature minime stazionarie o in calo al Centro-Nord, in aumento all’estremo Sud. Massime in generale diminuzione.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.