Artrite nei gatti: sintomi, cure e prevenzione

Quali sono i segni premonitori dell’artrite nei gatti? Ecco come si individuano i sintomi dell’osteoartrosi e quali sono i trattamenti consigliati

Quali sono i segni premonitori dell’artrite nei gatti? Come si individuano i sintomi dell’osteoartrosi e quali sono i trattamenti o i rimedi suggeriti per aiutare un gatto che affronta il dolore e il disagio collegato all’artrosi?

Innanzitutto il primo consiglio che i veterinari danno rispetto a tutte le malattie del gatto è di seguire la regola delle 3C, ovvero Conosci, Controlla, Cura.

Adesso che l’osteoartrite nei felini non è più un mistero è semplice iniziare con la prima C, conoscerla per provare ad aiutare l’animale domestico. I gatti non tendono a mostrare segni evidenti di dolore e qualsiasi sintomo di artrite nei gatti può essere difficile da individuare.

Molto spesso comportano solo sottili cambiamenti comportamentali, come la riluttanza a muoversi, invece che la tipica zoppia che si potrebbe notare in un cane. I segni premonitori di artrite nei gatti possono includere: incapacità di saltare su o giù o esitazione prima di saltare; difficoltà a salire o scendere le scale; difficoltà a usare la lettiera (soprattutto se è alta); dormire di più e muoversi di meno; rigidità; meno tempo per la pulizia che porta a cattive condizioni del mantello; riluttanza a giocare o cacciare e aggressività dovuta al dolore artritico.

Per quanto riguarda la cura, questa spesso parte dalla prevenzione, come ad esempio dal trattamento dell’obesità, tipica dei gatti domestici di vecchia data che fanno poco movimento. Essere in sovrappeso può mettere a dura prova le articolazioni causando più dolore. Pertanto, una delle cose più importanti da fare per alleviare il dolore artritico nel gatto e aiutarlo a sentirsi più a suo agio è aiutarlo a rimanere magro o perdere peso.

Ma come per il cane e per l’uomo, il trattamento per l’artrosi nei gatti si ottiene attraverso farmaci per alleviare il dolore e antinfiammatori.