Me contro Te: svelata data di uscita del secondo film

Me contro Te Il Film – Il mistero della scuola incantata, sequel del successo La vendetta del Signor S arriva nelle sale cinematografiche il 18 agosto

I Me Contro Te hanno svelato la data di uscita del loro secondo film Me contro Te Il Film – Il mistero della scuola incantata, sequel del successo La vendetta del Signor S.

A fare l’annuncio, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sono stati Luì e Sofì dei Me Contro Te attraverso la pubblicazione, sul canale YouTube, della loro nuova canzone Mi Troverai (Ai Ai Ai), che fa parte della colonna sonora del film diretto da Gianluca Leuzzi.

Il secondo film della coppia più amata del web arriva al cinema il 18 agosto. Ecco il video del brano:

ME CONTRO TE IL FILM – IL MISTERO DELLA SCUOLA INCANTATA, LA STORIA

Una bellissima scuola sta per riaprire dopo molti anni e Luì e Sofì (Me contro Te) sono gli ospiti d’eccezione della festa di inaugurazione, ad attenderli lì il loro amico Pongo. La scuola potrebbe però nascondere un mistero e, ancora una volta, i Me contro Te dovranno affrontare con coraggio il malefico Signor S e cercare di sabotare i suoi perfidi piani nel nome dell’amicizia. Nella scuola, per la prima volta, Luì e Sofì potrebbero venire a conoscenza di un importante segreto sul loro passato. Una nuova ‘magica’ avventura al cinema per Luì e Sofì, in un mondo tutto fatato, con tante sorprese e divertimento per i loro piccoli fan e tutte le famiglie.

Da un soggetto di Luigi Calagna e Sofia Scalia, Me Contro Te Il Film – Il Mistero della Scuola Incantata è scritto da Emanuela Canonico, Andrea Boin, Luigi Calagna e Sofia Scalia. La pellicola è una una produzione Warner Bros. Entertainment Italia, Colorado Film Production e Me Contro Te e sarà distribuito nelle sale da Warner Bros. Pictures.