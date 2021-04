LicenseDance: l’esame per la patente si prepara su TikTok

Oggi l’esame di guida si prepara ballando su TikTok: nasce la #LicenseDance, la challenge lanciata da Q8 su TikTok che racconta ai giovani le corrette tecniche di guida

La conquista della patente segna un passaggio chiave verso l’indipendenza e, per molti, è il primo vero esame da “adulti”. Sono tantissimi i ragazzi che in questi mesi di chiusura forzata sono a testa china sui libri per acquisire le nozioni necessarie al superamento della prova teorica e pratica. Gli stessi che, ogni giorno su TikTok, memorizzano migliaia di balletti per alleggerire il tempo all’interno delle proprie camere.

Ed è proprio in questa commistione a metà fra il reale e il virtuale che Q8 ha scelto d’inserirsi lanciando su TikTok la challenge #LicenseDance: supportata da un importante cast di tiktoker e influencer da oltre 10 milioni di follower totali, l’azienda posterà sul proprio profilo TikTok (tiktok.com/@q8italia) coreografie e contenuti originali che aiuteranno migliaia di giovani a familiarizzare con i gesti corretti e le azioni da compiere quando si è alla guida.

Mosse simili in tutto e per tutto a quelle che i tiktoker più esperti già conoscono ampliamente, con la differenza che queste avranno una precisa utilità anche nella vita di tutti i giorni. In particolare, oltre ai trucchetti per padroneggiare l’arte del parcheggio “a L” e “a S”, solitamente incubo degli allievi, figurano le accortezze da seguire prima di mettere in moto e i movimenti da compiere per effettuare un sorpasso in sicurezza. Il tutto accompagnato da motivetti accattivanti destinati a rimanere in testa per giorni, come ogni contenuto virale che si rispetti.

“La License Dance, o meglio, la #LicenseDance, è una challenge che abbiamo ideato per coinvolgere la community dei giovanissimi e, allo stesso tempo, darle una mano concreta in questo momento complicato che si ritrovano a subire – ha commentato Gherardo Bisi, direttore marketing di Q8 – TikTok è un territorio rimasto finora inesplorato nel nostro settore ma che, a patto di comprenderne il linguaggio, i meccanismi e le dinamiche, può trasformarsi in un mezzo potentissimo per la creazione di contenuti d’intrattenimento che siano anche informativi. Come peraltro già dimostrato dai nostri precedenti progetti all’insegna dell’innovazione digitale, comprendiamo l’importanza di rimanere al passo coi tempi e siamo sempre più propensi a offrire agli utenti un’esperienza a 360 gradi”.

Come anticipato, a supporto dell’iniziativa ci sarà un team di content creator d’eccezione, affiancato a un istruttore di guida professionista: in primis Luciano Spinelli, noto youtuber e tiktoker con più di 7 milioni di follower. Idolo dei teenager, Luciano è uno dei volti più seguiti d’Italia, che vanta inoltre alcune apparizioni sul piccolo schermo, la pubblicazione di due libri e, di recente, la creazione di una sua linea d’abbigliamento. Altra personalità popolare sul web è Lele Giaccari, tiktoker e influencer che nel giro di pochi anni è riuscito a costruirsi una fanbase solida e affezionata di quasi 2 milioni di follower.

Approdato su YouTube nel 2018, oggi è un membro della Chill House, una casa dove altri ragazzi creativi come lui vivono per collaborare e produrre contenuti insieme. Infine, parteciperanno Carlotta Fiasella, influencer con 1 milione di follower che su TikTok affronta, fra gli altri, il tema delicato dei disturbi alimentari, le Martini Sisters e Gianmarco Fabrizi, i quali, con rispettivamente più di 870mila e 390mila follower, portano sui loro canali social contenuti originali.