Pokémon GO e Niantic lanciano i bonus sostenibilità

Pokémon GO e Niantic insieme per la Giornata della Terra: dal 20 al 25 aprile sarà possibile guadagnare bonus “sostenibili” nel gioco

In occasione della Giornata della Terra, festeggiata a livello mondiale il 22 aprile, su Pokèmon GO arriva un evento dedicato alla sostenibilità in collaborazione con Niantic.

Dal 20 al 25 aprile sarà possibile guadagnare bonus nel gioco realizzando diversi obiettivi nel mondo reale. Inoltre, Binacle farà il suo debutto in Pokémon GO e nel negozio sarà disponibile un oggetto avatar gratuito: una maglietta per la settimana della sostenibilità.

Tutte le info

Binacle , il Pokémon Bimano, farà il suo debutto in Pokémon GO.

, il Pokémon Bimano, farà il suo debutto in Pokémon GO. Pokémon come Grimer, Drilbur, Trubbish, Ferroseed e tanti altri appariranno più spesso allo stato selvatico. Con un po’ di fortuna, potreste incontrare un Trubbish cromatico.

I seguenti Pokémon si schiuderanno dalle Uova da 5 km: Diglett, Tangela, Goldeen, Budew, Cherubi, Finneon e Drilbur.

Diglett, Tangela, Goldeen, Budew, Cherubi, Finneon e Drilbur. Vileplume, Exeggutor di Alola, Trubbish, Binacle e tanti altri appariranno nei raid.

Completate la ricerca sul campo esclusiva dell’evento per incontrare Cottonee, Chespin, Binacle e tanti altri.

per incontrare Cottonee, Chespin, Binacle e tanti altri. Sarà disponibile anche una ricerca a tempo esclusiva dell’evento.

dell’evento. Nel negozio sarà disponibile un oggetto avatar gratuito: una maglietta per la settimana della sostenibilità!

La sfida nel mondo reale

Potrete collaborare con utenti di altri giochi Niantic per sbloccare ricompense speciali a più livelli nel gioco partecipando alla campagna di sensibilizzazione ambientale Niantic nel mondo reale.

Cosa fare per sbloccare le ricompense:

Prendersi cura della comunità: raccogliete la spazzatura nel vostro quartiere

Adottare una nuova pratica per la sostenibilità: piantate un albero, un arbusto o un’altra pianta autoctona

Fornire un contributo a una causa locale: offrite il vostro tempo e fate volontariato

Dopo aver compiuto una delle pratiche elencate, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), basterà documentare l’azione per la sostenibilità su Twitter, Facebook o Instagram. Il post dovrà essere composto da una foto e una descrizione di quello che è stato fatto, corredato dall’hashtag #SustainableWithNiantic e dal tag @NianticLabs.

I post andranno condivisi a partire dalle 19:00 del 20 aprile ed entro le 00:59 del 24 aprile.

Maggiori info sul sito ufficiale dell’evento.