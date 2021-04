Cucciolo di golden retriever gioca con la ventosa: il video è virale

Finn, un cucciolo di golden retriever da migliaia di follower su Instagram, gioca con una ventosa: il video del cane è virale sui social

Il video di un cucciolo di golden retriever che gioca con una ventosa è diventato virale sui social network. Il protagonista è Finn, uno dei cani tra i più popolari di TikTok, con un profilo aggiornatissimo anche su Instagram.

Come tutti i cuccioli, umani o non che siano, anche questo esemplare di golden retriever usa l’immaginazione per giocare. In questo caso, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), ha trasformato una ventosa nel suo nemico. Chi vincerà?