Parte con Emma la stagione dei live dell’Arena di Verona

Confermata la stagione dei live all’Arena di Verona. Da giugno la location si animerà dei concerti di Emma Marrone, Francesco Gabbani e Benji & Fede

I riflettori sulla musica live si stanno per riaccendere. Ripartiranno la prossima estate i primi concerti dopo il grande stop. Un po’ come è stata la stagione 2020, i primi passi verso un ritorno alla normalità saranno fatti a partire da giugno. Nel rispetto delle norme Covid viene, così, confermata la stagione dei live all’Arena di Verona. La location si animerà dei concerti di Emma Marrone, Francesco Gabbani e Benji & Fede. In base alle prossime disposizioni governative, i singoli eventi potrebbero essere distribuiti su più giorni. I biglietti già acquistati sono disponibili per le nuove date.

Emma Marrone – 6/7/8 giugno

È entusiasta Emma e non vede l’ora di ripartire. Lo testimonia il post dedicato al suo ritorno live. “Alla fine zitta zitta ce l’ho fatta– scrive la cantante- E mentre digito questo post mi tremano le mani! A giugno si parte in tour! Non mi sembra vero!“. Emma ricomincia nella speranza di poter annunciare presto nuove date in giro per l’Italia: “Se c’è una cosa che ho imparato nell’ultimo periodo– continua- è proprio il dono dell’improvvisazione e non è detto che alla fine non sia la cosa migliore da fare! Intanto vi aspetto il 6 giugno all’Arena di Verona (visto che siete tantissimi dovremo replicare il 7 e l’8 giugno)”.



Francesco Gabbani 4/5 luglio

BENJI & FEDE – IL CONCERTO EVENTO

Il concerto di Benji&Fede inizialmente fissato per il 3 maggio 2021 è rinviato ma confermato all’interno del calendario eventi dell’Arena di Verona della stagione estiva 2021. La nuova data, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), verrà comunicata entro il 2 maggio.