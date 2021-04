Svelato il cast di Obi-Wan Kenobi della Disney

Ad aprile partiranno a Los Angeles le riprese di Obi-Wan Kenobi, la nuova serie evento Disney+ con Ewan McGregor nei panni dell’iconico Maestro Jedi.

La storia inizia dieci anni dopo i drammatici eventi di Star Wars: La Vendetta dei Sith, dove Kenobi ha affrontato la sua più grande sconfitta, la caduta e la corruzione del suo migliore amico e apprendista Jedi, Anakin Skywalker, diventato il malvagio Signore dei Sith Darth Vader.

OBI-WAN KENOBI, IL CAST

Oltre a McGregor nei panni di Obi-Wan Kenobi, nel cast figurano Hayden Christensen nel ruolo di Darth Vader (che ha già dato il volto al giovane Anakin nella trilogia prequel); Joel Edgerton nei panni di Owen Lars, il fratellastro di Anakin (già da lui interpretato ne L’attacco dei cloni e ne La vendetta dei Sith) e Bonnie Piesse in quelli della sua compagna Beru.

Si uniscono al cast new entry del mondo delle ‘guerre stellari’: Moses Ingram (La regina degli scacchi), Kumail Nanjiani (Eternals), Indira Varma (interprete di Ellaria Sand in Game of Thrones), Rupert Friend (Homeland – Caccia alla spia), O’Shea Jackson Jr. (figlio del rapper Ice Cube, ha fatto parte del cast di Straight Outta Compton, Nella tana dei lupi e nella tana dei lupi 2), Sung Kang (Fast & Furious 5, Fast & Furious – Solo parti originali e The Fast and the Furious: Tokyo Drift), Simone Kessell (nota per il suo ruolo di Tenente Alicia Washington nella serie televisiva di fantascienza Terra Nova) e Benny Safdie (insieme a suo fratello Josh è regista attivo nel cinema indipendente. I due sono noti per sono noti principalmente per i film Good Time e Diamanti grezzi).

Obi-Wan Kenobi è diretta da Deborah Chow, già regista di due acclamati episodi della prima stagione di The Mandalorian.