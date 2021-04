Ami Pokè apre due nuovi store a Roma

Dopo le aperture di Rione Monti, Ponte Milvio e Corso Trieste, Ami Pokè continua a far assaggiare ai romani le colorate e gustose pokè bowl hawaiiane aprendo due nuovi store

Da metà aprile l’iconico pesciolino azzurro e rosa aprirà anche a Viale Marconi e a Prati. Nella catena Romana, che per prima ha portato le Pokè Bowl nella città eterna, si possono gustare le buonissime bowl originali, una tappa immancabile per tutti quelli che amano mangiar sano, senza rinunciare al gusto. Dopo tre aperture in due anni anche in un momento difficile come quello appena trascorso, l’originale casa del Pokè hawaiiano resiste e continua a crescere, scegliendo due nuove zone di Roma per espandersi e portare le sue indimenticabili ricette anche in altri quartieri della città.

Nei nuovi store di Ami Pokè, che saranno i più grandi del brand romano, a Via Tacito 17 e a Viale Marconi 228, arriva l’insegna iconica azzurra e rosa con il pesciolino stilizzato che invita ad entrare in un locale dalle pareti rosa intenso con scritte al neon, piante esotiche e le immancabili tavole da surf, per essere subito proiettati sulle coste delle isole Hawaii.

Il pokè: un piatto leggero e gustoso che ha ormai conquistato tutti

Nei nuovi locali di Ami Pokè il menù si rinnova: si potranno gustare le tante proposte di pokè rinnovate, un esotico e coloratissimo mix di pesce crudo, cotto e la new entry pollo italiano con riso, frutta e verdura freschissime e salse speciali, preparato per coniugare la leggerezza e il gusto, l’innovazione e la tradizione.

I pokè hawaiiani sono infatti una proposta sana e gustosa, oltre che completa nelle sue proprietà nutrizionali grazie alla presenza di fibre, carboidrati light, proteine e vitamine che li rendono il superfood per eccellenza.

La particolarità di Ami Pokè consiste nel dare la possibilità di decidere come comporre le proprie bowls o di scegliere le combinazioni iconiche di Ami Pokè a seconda delle preferenze di ciascuno.

“Il pokè ha conquistato tutti e ha rivoluzionato il modo di mangiare delle persone. Dal primo locale di Ami Pokè ad oggi c’è stata una grande diffusione di questo piatto, e noi siamo davvero molto orgogliosi di essere stati i primi in assoluto a farlo conoscere al grande pubblico – commenta Alessandro De Crescenzo co-founder e CEO di Ami Pokè. –

I nostri piatti sono studiati per equilibrare gusto e leggerezza, con un tocco social e colorato. La gamma di possibili combinazioni è infinita ed è davvero divertente e interessante constatare che ognuno ha un gusto diverso nel comporre la propria bowl. Durante la pandemia gli Ami Pokè Lovers non hanno fatto a meno delle nostre bowls, infatti siamo stati tra i ristoranti con più ordini in città diventando una certezza assoluta per chi cerca un pasto sano e sfizioso, con una qualità degli ingredienti altissima a cui difficilmente si può resistere”.

Ami Pokè: uno staff Under 30

Ami Pokè nasce dall’idea di due giovani amici d’infanzia classe 1992 – Alessandro De Crescenzo e Riccardo Bellini – di portare per primi un angolo di Hawaii nelle grandi città e di farlo attraverso un format ristorativo totalmente innovativo: sia nell’offerta culinaria, con pokè, wrap, tacos e tartare esotiche, sia nello stile, attraverso la ricercatezza dell’interior design che colpisce per l’intensità dei colori, la semplicità degli arredi dai materiali naturali, e la selezione di oggetti che rievocano ritmi dal sapore estivo tipici delle isole hawaiiane che hanno fatto della leggerezza uno stile di vita.

Ad oggi tutto il preparatissimo staff di Ami Pokè è Under 30, dal Manager Andrea Onofri classe 1995, alle ragazze al banco, agli chef in cucina. Un team di 25 giovani che guida la rivoluzione Healthy delle pokè bowls della west coast.

Il format innovativo e di qualità

Ami Pokè vuole emergere per una proposta di eccezionale qualità, con prezzi assolutamente accessibili. La famosa Classic Pokè viene venduta infatti a soli 10€ nella versione regular, 13€ nella versione large, in perfetto stile americano. Le proteine delle pokè bowl vengono selezionate singolarmente ed il pesce viene sfilettato dagli chef sul momento; Ami Pokè ha scelto di mostrare nelle saladette a vista il taglio utilizzato, ovvero il sashimi, il più pregiato in assoluto.

Il pesce di Ami Pokè inoltre è certificato “Friend of the Sea”, infatti lungo la filiera del tonno e del salmone si garantisce un prodotto di estrema qualità, sostenibile e controllatissimo.

Lo stesso vale anche per gli altri ingredienti: la frutta e la verdura vengono selezionate giornalmente e lavorate freschissime dagli chef di Ami Pokè e la tracciabilità del prodotto si può richiedere in ogni momento direttamente allo staff in servizio.

Oltre l’esperienza in store nel rispetto delle norme di sicurezza Ami Pokè offrirà anche in queste nuove locations i pokè a domicilio attraverso i migliori partner di Food Delivery come Glovo, Deliveroo, UberEats e Just Eat. In più i romani potranno continuare ad assaggiare le pokè bowl utilizzando il servizio di asporto, contattando telefonicamente il locale oppure utilizzando la formula Take Away ordinando direttamente nel ristorante.

Soli 2 minuti di attesa media infatti sono previsti per ogni ordine, con procedure di pagamento anche in modalità cashless.

Tutti i servizi di consumazione sono stati organizzati tramite un sistema di gestione smart delle file che garantisce di evitare ogni tipo di assembramento.

“Ami Pokè ha conquistato le zone più simboliche della città: gli angoli urbani, le piazze e i rioni di Roma dove la storia e l’innovazione convivono in piena armonia. – prosegue Riccardo Bellini co-founder e CFO di Ami Pokè – Per questo le nostre bowl sono una combinazione perfetta tra la qualità degli ingredienti tracciata e certificata, la tecnica di preparazione dei nostri chef e la creatività e varietà dei topping per arrivare ad un’infinità di pokè da provare almeno una volta”.

Un’offerta completa

Il menù di Ami Pokè coprirà non solo il pranzo e la cena, ma tutto l’arco della giornata. Per i più mattinieri colazione a base di smoothies, acai bowl e fruits bowl, il pranzo e la cena con gli iconici pokè, mentre in orario aperitivo si potranno gustare tante altre innovative preparazioni in perfetto mood hawaiiano.

Inoltre è possibile assaggiare i nuovissimi Pokè Burger, panini di mare in stile hawaiiano leggeri e gustosissimi, creati con ingredienti di qualità dagli chef di Ami Pokè.

La selezione dei drink offre birre hawaiane della Kona Brewing, unico birrificio delle Hawaii, estratti e vini biologici, perfettamente in tema con la filosofia hawaiiana.

Il packaging utilizzato è interamente biodegradabile e sostenibile, con il colore rosa nell’iconico stile Ami Pokè a far da cornice.

E non finisce qui!

Sono state annunciate nuove aperture di Ami Pokè.

Stay Tuned!

Gli indirizzi di Ami Pokè in ordine di apertura:

Roma, Rione Monti – Via della Madonna dei Monti, 38.

Roma, Ponte Milvio – Via Flaminia, 473.

Roma, Piazza Istria – Corso Trieste, 157.

Roma, Viale Marconi – Viale Marconi, 228.

Roma, Prati – Via Tacito, 15-17-19-21.

Contatti

Sito Internet: www.amipoke.com

Instagram: @amipokebar

Facebook: Ami Pokè