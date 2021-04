Previsioni meteo 7 aprile 2021: ultime ore di maltempo

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 7 aprile 2021: breve ondata di maltempo invernale sull’Italia, ultime nevicate a quote basse lungo l’Appennino

Condizioni meteo tipicamente invernali sull’Italia a causa del cedimento dell’anticiclone che nella giornata di ieri ha lasciato spazio all’ingresso di correnti fredde accompagnate da maltempo. Anche la giornata di oggi sarà piuttosto instabile e con temperature inferiori alle medie stagionali: sono attese altre nevicate a quote basse al Nord-Est e nelle zone interne appenniniche. Quota in rialzo nel corso del pomeriggio: sarà l’anticipo di un nuovo cambiamento.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS entro domani le precipitazioni cesseranno su tutta la Penisola e il cambio di circolazione dei vènti farà rialzare gradualmente le temperature. La fase stabile proseguirà al meridione anche nei prossimi giorni, mentre al Nord e parte del Centro nel corso del fine settimana è atteso l’arrivo di un’altra perturbazione.

Intanto per oggi, mercoledì 7 aprile 2021, al Nord Italia tempo ancora instabile al nord-est, Alpi e Romagna con nevicate al mattino fino a quote molto basse, sole prevalente altrove. Tendenza ad esaurimento delle precipitazioni durante la seconda parte della giornata.

Maltempo dai connotati invernali sulle regioni centrali adriatiche e Umbria con nevicate fino a quote collinari o pianeggianti tra la mattinata ed il pomeriggio, più stabile invece su Toscana e Lazio con ampie schiarite. Tendenza ad esaurimento delle precipitazioni in serata o nottata.

In Toscana tempo in prevalenza stabile nella giornata con cieli poco nuvolosi su tutto il territorio; in serata non si attendono variazioni e il tempo si manterrà asciutto su tutto il territorio con cieli sereni.

Tempo instabile o perturbato sulle regioni meridionali del nostro Paese con piogge e nevicate. Al mattino tempo stabile sulla Sicilia e coste tirreniche, per il resto precipitazioni sparse. Al pomeriggio fenomeni estesi a tutte le regioni eccetto in Sicilia, in serata ancora piogge o nevicate diffuse eccetto in Sardegna.

In Calabria piogge sparse nelle ore diurne sui settori centro settentrionali con possibili nevicate sulla Sila fino a 1300 metri di quota, asciutto con molte nubi altrove; in serata le precipitazioni si estenderanno su tutti i settori con quota neve in calo fino a 1000 metri.

Temperature in ulteriore calo su tutte le regioni.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.