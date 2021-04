Mug Cake e Crepes: le ricette per la merenda

Dalla Scuola del Cioccolato Perugina due ricette per la merenda semplice e fatta in casa: come fare Mug Cake e Crepes al Cioccolato

La merenda è diventata un rito tutto italiano e una coccola golosa e rigenerante alla quale i bambini, ma spesso anche gli adulti, non sanno rinunciare. Il contesto attuale ci ha portato a passare sempre più tempo in casa e quale miglior distrazione dalla vita di tutti i giorni se non la cucina? Uno spazio dove reinventarsi e liberare la propria creatività per spezzare la monotonia a casa, ma anche un luogo dove poter ritrovare il sorriso godendosi un meritato momento goloso. Ed infatti, originariamente, la merenda (dal latino “merere”) non era considerata un pasto “obbligatorio”, ma era appunto necessario “meritarsela”. E tra Smart working, didattica a distanza e piccoli stress di ogni giorno, chi più di noi necessita di ritagliarsi, durante la giornata, uno spazio per una pausa divertente per ritrovare tutte le energie e la propria tranquillità?

Ecco che dalla Scuola del Cioccolato Perugina arrivano due ricette creative per tutti quelli che meritano un momento di dolcezza per recuperare il sorriso durante la giornata: la Mug Cake al Cioccolato e le Crepes al Cioccolato Fondente, semplici da realizzare e piene di gusto, arricchite e rese ancora più speciali dall’inconfondibile Cioccolato Fondente Perugina GranBlocco, un perfetto mix di energia e golosità, ottimo per ogni pausa rigenerante. La merenda, quindi, non è solo un momento di coccola, ma anche un’occasione per staccare dal quotidiano e dedicarsi semplicemente a sé stessi, ritrovando la giusta serenità e tranquillità tra i propri fornelli.

Prima tra le soluzioni regalate dalla Scuola del Cioccolato Perugina è la Mug Cake al Cioccolato, pensata per chi, durante il pomeriggio, vuole togliersi uno sfizio e premiarsi con gusto. Realizzarla è semplicissimo: basterà unire in una ciotola latte, farina, Perugina cacao amaro e lievito e aggiungere all’impasto il cioccolato Perugina GranBlocco Fondente Extra 50% e le uova, montate con lo zucchero. Dopo aver cosparso l’impasto con piccoli pinoli e averlo lasciato in forno per 15 minuti la torta in tazza sarà pronta per essere gustata e ripartire con la giusta carica.

Le Crepes al Cioccolato Fondente sono la seconda ricetta, perfetta per una merenda pomeridiana da fare soli o in compagnia della propria famiglia. Prepararle è semplicissimo, basterà unire insieme uova, latte e farina e mescolare fino ad ottenere un composto liscio e vellutato. Dopo aver fatto riposare l’impasto lo si dovrà versare poco alla volta in una padella antiaderente con un mestolo. Infine, non solo ad accompagnare il dolce, ma vero e proprio protagonista della ricetta, sarà Perugina Granblocco Fondente Extra 70%, che grazie alla sua lavorabilità e alla facilità di scioglimento verrà trasformato in una crema e, unito alla panna, andrà a farcire le Crepes dandogli quel tocco goloso.

Tutte le ricette Perugina nascono e prendono vita alla Scuola del Cioccolato Perugina, a Perugia, dove i Maestri Cioccolatieri con passione, ogni giorno, offrono tutta la loro creatività ed esperienza nel mondo del Cioccolato.

Perugina, dal 1907, racconta una storia fatta di tradizione, passione e qualità che è alla base dei sui prodotti.

In particolare, i blocchi di cioccolato Perugina GranBlocco nascono per essere protagonisti di creazioni che sapranno distinguersi per qualità e gusto.

Perugina GranBlocco è un cioccolato dall’alta versatilità: eccellente da gustare da solo, perfetto per essere utilizzato nelle preparazioni in più modi: dalle scaglie al fuso, facile da spezzare e con ottime capacità di sciogliersi e amalgamarsi con altri ingredienti.

Tutto questo permette di reinventare i grandi classici della tradizione in maniera impeccabile grazie all’esperienza di Perugina.

MUG CAKE CIOCCOLATO

Ingredienti

– 2 uova medie

– 160 g zucchero

– 50 g olio di semi

– 100 g latte intero

– 150 g farina

– ½ bustina di lievito per dolci

– 40 g Perugina® Cacao Amaro

– 90 g Perugina® GranBlocco Fondente Extra 50%

– 30 g pinoli

Procedimento

In una ciotola mettete le uova e lo zucchero poi montate con una frusta elettrica. Aggiungete a filo l’olio e il latte, incorporate delicatamente setacciando la farina, il cacao, il lievito e poi mescolate il tutto energicamente fino ad ottenere un impasto cremoso. Spezzettate grossolanamente il Perugina® GranBlocco Fondente Extra 50%. Riprendete l’impasto cremoso e con un cucchiaio riempite le tazze fino a metà, ponete al centro un bel pezzo di Perugina® GranBlocco Fondente Extra 50% e poi continuate ad aggiungere l’impasto fino a ¾ della tazza o circa 1 centimetro dal bordo. (Accertatevi che le tazze utilizzate per cuocere la Mug Cake siano adatte per la cottura in forno.) Cospargete la superficie con i pinoli. Mettete in forno ventilato già caldo a 165°C per 15 minuti circa.

CRÊPES AL CIOCCOLATO FONDENTE

Ingredienti

400 g latte intero

150 g farina 0

2 uova intere

un pizzico di sale

20 g burro

100 g pistacchi

270 g panna fresca

250 g Perugina® GranBlocco Fondente Extra 70%

Procedimento

Come si preparano le crêpes ripiene di cioccolato

Prendete una ciotola capiente, versateci le uova e con una frusta iniziate a sbatterle aggiungendo gradualmente il latte, un pizzico di sale e a piccole dosi la farina setacciata. Continuate a mescolare fino ad ottenere un composto liscio e vellutato, coprite la ciotola con la pellicola e riponetela in frigorifero a riposare per un’ora. Per preparare la farcitura portate a bollore la panna in un pentolino, aggiungete Perugina® GranBlocco Fondente Extra 70% precedentemente sminuzzato e mescolate fino a completo scioglimento. Ungete la superficie di una padella antiaderente da 20 cm di diametro passandoci una noce di burro e mettetela sul fornello. Quando sarà ben calda, versate con il mestolo la quantità di impasto necessaria a ricoprire tutta la padella, cercando di stendere l’impasto in maniera uniforme. Fate cuocere a fuoco medio e, appena vedete che i bordi si staccano e si sollevano, capovolgetela dall’altro lato aiutandovi con una paletta e fate cuocere di nuovo. Appena pronta adagiate la crêpe su un piatto e ripetete l’operazione fino ad esaurire l’impasto. Finito di cuocere, spalmate le crêpes con la crema ottenuta al cioccolato fondente Perugina® GranBlocco Fondente Extra 70%, posizionatele su un piatto, piegatele in quattro e decorate con un po’ di crema al cioccolato e dei pistacchi.