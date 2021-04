Previsioni meteo 1 aprile: sole sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 1 aprile 2021: bel tempo su tutta la Penisola con l’anticiclone e temperature gradevoli prima di un peggioramento a Pasqua

Il mese di Aprile comincia con condizioni meteo stabili e soleggiate su tutta l’Italia grazie a un robusto campo di alta pressione che da ormai diversi giorni sta regalando giornate primaverili. Anche quella di oggi non vedrà variazioni di rilievo, con cieli sereni lungo tutto lo Stivale e possibili temporali pomeridiani soltanto sull’Appennino centro-meridionale.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani il passaggio di correnti instabili in quota determinerà qualche copertura in più associata a deboli precipitazioni sulle regioni adriatiche. A seguire, trova ulteriori conferme un peggioramento tra sabato e il giorno di Pasqua con l’arrivo di aria fredda che porterà maltempo su gran parte della Penisola.

Intanto per oggi, giovedì 1 aprile 2021, al Nord Italia al mattino cieli sereni su tutti i settori, qualche velatura tra Lombardia e Triveneto. Al pomeriggio debole instabilità pomeridiana su Piemonte e Veneto, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata tempo del tutto asciutto, con qualche velatura in transito sulle regioni del Nord-Est.

Al Centro al mattino cieli sereni e qualche nube sui settori costieri di Toscana e Lazio. Al pomeriggio velature in transito sui settori centrali e fenomeni convettivi tra Lazio e Abruzzo. In serata condizioni meteo stabili con ancora nubi basse sulle coste di Toscana e Lazio.

In Toscana condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con ampi spazi di sereno su gran parte della regione, locali addensamenti sulla costa. In serata il tempo si manterrà asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Sud e sulle Isole al mattino cieli in prevalenza sereni e locali addensamenti sulle coste Tirreniche. Al pomeriggio locali piovaschi sui settori pedemontani tra Campania, Basilicata e Sardegna. In serata cieli ancora sereni e tempo asciutto su tutti i settori meridionali.

In Calabria giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente su tutto il territorio sia al mattino sia poi al pomeriggio; asciutto anche in serata con ampie schiarite e possibili locali addensamenti.

Temperature minime stazionarie o in lieve calo e massime stabili o in aumento.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.