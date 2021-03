Previsioni meteo 28 marzo: Primavera piena sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, domenica 28 marzo 2021: tempo stabile su tutta la Penisola protetta dall’anticiclone, settimana di Pasqua con caldo primaverile

Il weekend delle Palme è iniziato sull’Italia all’insegna dei cieli grigi su molte regioni del Centro-Nord. Un debole sistema frontale in transito su queste aree del Paese ha determinato infatti condizioni meteo più instabili con piogge sparse. Nella giornata di oggi il tempo sarà in prevalenza stabile, con possibilità di deboli precipitazioni solo sulle aree di Nord-Est.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS resta confermato per la Settimana Santa il rinforzo dell’alta pressione sul Mediterraneo Centro Occidentale. Avremo dunque tempo stabile, con caldo in aumento e picchi fino a +25°C almeno fino al Venerdì Santo. GFS mostra un deciso cambiamento per Pasqua, ma vista la distanza temporale serviranno ulteriori conferme.

Intanto per oggi, domenica 28 marzo 2021, al Nord Italia al mattino cieli irregolarmente nuvolosi su tutti i settori con deboli piogge su Liguria, Veneto e Friuli, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora deboli precipitazioni solo sul Friuli e Veneto, variabilità asciutta altrove. In serata cieli in prevalenza nuvolosi ovunque ma senza fenomeni associati.

Al Centro al mattino irregolarmente nuvoloso su tutti i settori ma con tempo stabile. Al pomeriggio alternanza di nubi e schiarite su tutte le regioni centrali. In serata tempo in prevalenza asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi.

In Toscana nuvolosità irregolare diffusa su tutto il territorio sia nelle ore mattutine sia poi al pomeriggio su tutto il territorio con tempo asciutto; maggiori aperture in serata.

Al Sud e sulle Isole al mattino nubi sparse e ampie schiarite su tutte le regioni e precipitazioni assenti. Al pomeriggio si rinnovano le condizioni meteo stabili con addensamenti nuvolosi sui settori interni. In serata tempo asciutto su tutti i settori con cieli poco o irregolarmente nuvolosi.

In Calabria ampi spazi di sereno al mattino su tutto il territorio, qualche nube al pomeriggio; in serata il tempo si manterrà asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime stazionarie, massime in aumento.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.