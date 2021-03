Previsioni meteo 27 marzo: piogge sparse al Centro-Nord

Le previsioni meteo di oggi, sabato 27 marzo 2021: clima primaverile sull’Italia ma cieli coperti al Centro-Nord con possibilità di deboli precipitazioni a carattere sparso

Da ormai qualche giorno in Italia si è tornati ad assaporare un clima decisamente primaverile, dopo quello dell’ultima parte di febbraio che causò peraltro qualche record di caldo sulle regioni centro-settentrionali. Questo poiché l’alta pressione sta tornando a far sentire i suoi effetti sulla nostra Penisola, dove si registrano condizioni meteo in prevalenza stabili. Sarà così anche nella giornata di oggi, anche se infiltrazioni di aria umida potrebbero determinare piogge sparse sulle regioni centro-settentrionali.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS nel fine settimana saranno possibili precipitazioni sparse specie sui rilievi mentre le temperature continueranno ad aumentare gradualmente. Per la Settimana Santa il rinforzo dell’alta pressione sul Mediterraneo Centro Occidentale garantirà tempo stabile, con una nuova ondata di caldo primaverile alle porte.

Intanto per oggi, sabato 27 marzo 2021, al Nord Italia giornata piuttosto uggiosa al settentrione con molte nubi e precipitazioni sparse al mattino. Nel corso del pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, con nuvolosità più irregolare. Migliora in serata con residue piogge tra Liguria e regioni del nord-est. Neve in calo sulle Alpi fin sui 1000 metri di quota.

Nuvolosità compatta al mattino sulle regioni centrali, con pioviggini sparse sulla Toscana. Al pomeriggio deboli precipitazioni anche sulle Marche, variabilità asciutta altrove. Netto miglioramento in serata con cieli via via più limpidi.

In Toscana tempo prevalentemente instabile sui settori centro-settentrionali con piogge di debole intensità diffuse al mattino e al pomeriggio; in serata le condizioni del tempo torneranno ad essere stabili.

Giornata stabile ma con nuvolosità in transito nel corso delle ore diurne, sulle regioni meridionali: al mattino piuttosto coperto su Sardegna, Campania e Molise. Nel corso del pomeriggio nuvolosità compatta su tutte le regioni peninsulari, qualche apertura sulla Sicilia occidentale. Ampi spazi di sereno tra serata e nottata su tutti i settori.

In Calabria tempo stabile nel corso della giornata con molte nubi diffuse localmente anche compatte sia nelle ore mattutine sia poi al pomeriggio; in serata i cieli saranno generalmente sereni su tutto il territorio.

Temperature minime in generale aumento; massime in calo al Centro-Nord, stazionarie o in incremento al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.