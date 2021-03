Previsioni meteo 25 marzo: bel tempo sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 25 marzo 2021: tempo stabile su tutta la Penisola con l’alta pressione e temperature in graduale aumento

In questi ultimi giorni del mese di marzo le correnti fredde hanno determinato condizioni di tempo instabile e clima invernale in Italia con temperature sotto la media. Dalla giornata di ieri però le condizioni meteo sono cambiate con il ritorno dell’anticiclone che garantisce clima asciutto e temperature in graduale rialzo. Sarà così anche nella giornata di oggi, nel corso della quale avremo cieli sereni su tutta la Penisola e valori massimi più vicini alla media stagionale.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS i prossimi giorni vedranno tempo stabile sull’Italia con temperature in aumento, ma senza discostarsi dalle medie del periodo; fino al prossimo week end di marzo l’anticiclone sul Mediterraneo si alternerà con le correnti più umide che potranno dar luogo ad acquazzoni primaverili specie sui rilievi. I modelli mostrano per la prossima settimana un ulteriore miglioramento grazie al rinforzo di un vasto anticiclone sul Mediterraneo Centro Occidentale.

Intanto per oggi, mercoledì 24 marzo 2021, al Nord Italia bel tempo al mattino con prevalenza di cieli sereni. Nuvolosità in aumento al pomeriggio con possibili nevicate a quote elevate sulle Alpi occidentali. In serata non sono previste grosse variazioni con cieli poco o irregolarmente nuvolosi.

Al Centro possibili foschie su Toscana e Umbria al mattino, mentre altrove i cieli splenderanno anche nel corso delle ore pomeridiane. In serata qualche velatura su Toscana, Umbria e Marche, ma in un contesto generalmente stabile.

In Toscana condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con ampi spazi di sereno al mattino, velature in transito nel corso del pomeriggio; in serata il tempo si manterrà asciutto su tutta la regione sempre con nuvolosità sparsa.

Al Sud e sulle Isole giornata all’insegna della stabilità al mattino, con possibili addensamenti sulla Calabria che al pomeriggio potranno dare adito a isolate precipitazioni specie sulle zone meridionali. In serata cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori.

In Calabria isolate piogge nelle ore diurne sulla costa ionica e anche sui settori meridionali, asciutto altrove; tra la sera e la notte le condizioni del tempo saranno stabili su gran parte della regione con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime e massime in generale aumento.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.