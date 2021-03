Previsioni meteo 23 marzo: ultime ore con il freddo

Le previsioni meteo di oggi, martedì 23 marzo 2021: tempo stabile sull’Italia ad eccezione di Calabria e Sicilia, temperature ancora rigide ma per poco

Il freddo invernale continua ad imperversare sull’Italia, che da diversi giorni è ormai attraversata da correnti fredde nord-orientali. Anche nella giornata di oggi avremo condizioni meteo invernali, con temperature ben al di sotto della media stagionale su tutta la Penisola. Unica nota lieta: il tempo sarà stabile e soleggiato lungo quasi tutto lo Stivale. Unica eccezione è quella rappresentata dalla Calabria e dalla Sicilia, dove avremo piogge e temporali.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS per la fine di questa ondata di gelo ci sarà da attendere ancora. Da giovedì il ritorno dell’anticiclone porterà a un graduale rialzo delle temperature, che inizieranno a riportarsi sui valori tipici della Primavera.

Intanto per oggi, martedì 23 marzo 2021, al Nord Italia giornata all’insegna della stabilità, con qualche addensamento su Liguria e Alpi al mattino. Al pomeriggio prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni. In serata nuvolosità in transito al nord-ovest, ma senza variazioni di rilievo.

Al Centro al mattino residue nevicate sull’Appennino tra Lazio e Abruzzo, al di sopra dei 300 metri di quota, altrove sereno o poco nuvoloso. Al pomeriggio migliora con tempo asciutto e stabile. In serata ampi spazi di sereno e assenza di fenomeni.

In Toscana tempo stabile nel corso della giornata con ampi spazi di sereno nella mattinata e nel pomeriggio su tutto il territorio; in serata il tempo sarà sempre stabile con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi.

Al Sud e sulle Isole instabilità nel corso delle ore diurne tra Calabria e Sicilia. Neve che si attesterà sopra i 300-600 metri di quota sui settori Appenninici, sereno o poco nuvoloso tra Sardegna e Puglia. In serata netto miglioramento delle condizioni meteo, con assenza prevalente di nuvolosità.

In Calabria in particolare piogge diffuse nel corso della mattinata e poi anche al pomeriggio su gran parte della regione, neve sui rilievi fino a 600-700 metri di quota; in serata le condizioni del tempo saranno stabili su tutti i settori con cieli sereni.

Temperature minime in incremento al Nord ed in Sardegna, in diminuzione al Centro-Sud; massime stazionarie o in lieve calo sullo stivale.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.