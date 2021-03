Previsioni meteo 19 marzo: piogge e neve sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 19 marzo 2021: continua il maltempo su tutta la Penisola con piogge e nevicate sui rilievi a quote collinari

Nelle ultime ore condizioni meteo instabili hanno interessato tutta l’Italia con fenomeni sparsi, localmente anche a carattere di temporale. Anche il weekend vedrà condizioni di tempo instabile a causa della saccatura depressionaria che sta portando aria fredda di estrazione artica verso il Mediterraneo centro-occidentale. Di conseguenza nella giornata di oggi non avremo variazioni di rilievo, con possibili piogge su gran parte della Penisola e neve a quote collinari su rilievi alpini e appenninici

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche nei prossimi giorni il clima sarà più invernale che primaverile. Per domenica il modello GFS conferma un altro impulso artico con instabilità al seguito specie al Centro Sud; poche variazioni quindi con temperature che seguiteranno ad essere sotto media su buona parte dell’Italia. Condizioni di tempo ancora invernali anche all’inizio della prossima settimana secondo il modello americano, specie al Sud.

Intanto per oggi, venerdì 19 marzo 2021, al Nord Italia giornata dal tempo instabile e clima invernale su tutte le regioni con nevicate al mattino fino a quote basse su Alpi, Appennino e sul Piemonte. Al pomeriggio piogge sparse in pianura e nevicate in collina, migliora dalla serata.

Al Centro al mattino condizioni meteo in prevalenza stabili sulle regioni centrali eccetto deboli piogge lungo le coste tirreniche. Al pomeriggio maltempo diffuso con piogge e nevicate fino a quote basse sui settori interni. In serata residue precipitazioni su Lazio e Abruzzo, neve fino a 400-500 metri di quota.

In Toscana locali piogge nel corso della giornata sulla costa, asciutto altrove con possibili nevicate oltre i 400-800 metri di quota sui rilievi settentrionali. In serata le condizioni del tempo saranno stabili su tutta la regione con nuvolosità alternata a schiarite.

Peggioramento in arrivo anche al meridione con qualche precipitazioni al mattino sulle isole maggiori, estensione dei fenomeni tra il pomeriggio e la serata a tutte le regioni meridionali. Nevicate in arrivo fino a quote collinari.

In Calabria piogge diffuse al mattino su gran parte della regione ad esclusione dei settori settentrionali che si manterranno asciutti; al pomeriggio i fenomeni si estenderanno su gran parte del territorio con neve sulla Sila fino a 1000 metri. Instabilità diffusa anche in serata.

Temperature stazionarie o in lieve aumento al meridione.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.