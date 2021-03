Movimento 5 stelle difende il cashback: “Funziona”

Cashback, il Movimento 5 stelle difende l’introduzione: “Dati incontrovertibili, il programma funziona e aumenta anche il grado di digitalizzazione del Paese”

“I dati sul cashback riportati dal sottosegretario leghista Durigon, che si diceva contrario alla misura, sono estremamente positivi. Il programma sta facendo registrare un numero sempre crescente di aderenti, passati dai quasi 6 milioni del periodo sperimentale (dicembre 2020) a più di 8,5 milioni di oggi, con 7 milioni di utenti attivi. Si sta sviluppando un incremento del 20% su ogni mese e solo lo 0,2% del totale rappresenta condotte abusive su cui, proprio in questi giorni, si sta intervenendo con i correttivi”. Come spiega la Dire (www.dire.it) lo dichiarano i portavoce del MoVimento 5 Stelle in commissione Finanze e Attività Produttive alla Camera.

“Inoltre, con la diffusione del cashback, sempre più persone aderiscono all’identità digitale e sempre più enti e Comuni sono invogliati ad aderire alla piattaforma IO, incrementando il grado di digitalizzazione del Paese e, contestualmente, il risparmio complessivo del sistema che riduce la necessità di supporti fisici a tutto ulteriore vantaggio dei cittadini e dei contribuenti. Con l’aumentare della concorrenza, le commissioni inevitabilmente si abbasseranno a vantaggio dei commercianti e dei cittadini che non si sentiranno più rispondere di malfunzionamento dei pos. Tutte le risorse recuperate dall’evasione fiscale – concludono – saranno utilizzate per abbassare le tasse ai cittadini”.