Per i suoi 150 anni l’Enpa lancia sei premi di laurea

Sei premi di laurea su protezione e benessere degli animali e tutela della biodiversità in occasione dei 150 anni della fondazione dell’Enpa

Sono sei i premi di laurea che Enpa ha bandito in occasione del 150° anniversario della fondazione del più grande e più importante ente che in Italia si occupa di protezione degli animali e di tutela dei loro diritti.

“Da sempre – afferma Carla Rocchi, Presidente nazionale Enpa – la ricerca e lo studio sono la più grande risorsa che abbiamo per migliorare il mondo in cui viviamo e le creature che lo abitano. In un anno così difficile per l’Università, e l’istruzione in genere, in cui più che mai è apparsa invece chiara la necessità di puntare sulla ricerca per tracciare una strada più sostenibile per il nostro pianeta, abbiamo deciso di premiare i laureati e i laureandi che si sono impegnati in tematiche di protezione e benessere animale ma anche sulla tutela della biodiversità istituendo dei premi per le tesi di laurea più meritevoli”.

Al bando lanciato dall’Enpa possono partecipare studiose e agli studiosi che abbiano conseguito una laurea triennale o magistrale in una università italiana nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2020 e il 31 ottobre 2021, indipendentemente dalla votazione finale conseguita. Le tesi di laurea saranno valutate dal Comitato per la celebrazioni dei 150 anni della fondazione dell’Ente Nazionale Protezione Animali.

I premi, ognuno del valore di 1500 euro, saranno attribuiti alle autrici e agli autori degli elaborati che verranno ritenuti più interessanti sotto il profilo scientifico e più innovativi sotto il profilo metodologico. Nel caso in cui la commissione giudicatrice ritenesse più tesi meritevoli di uno dei premi, l’importo (in totale 9mila euro), sarà suddiviso tra i vincitori. Per partecipare c’è tempo fino al 31 ottobre 2021.

Il bando completo, il regolamento e il modulo di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale dell’Enpa all’url breve: https://bit.ly/2MGtCoE