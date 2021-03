Welfare Post è il blog della Casa del Welfare

Nasce Welfare Post: un nuovo spazio di confronto online realizzato dall’Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali (Cnr-Irpps)

“Welfare Post” è un nuovo spazio on line per la ricerca e le politiche sociali che ospiterà professionalità, saperi e punti di vista diversi, realizzato dall’Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali (Cnr-Irpps).

Uno nuovo strumento per sollecitare la riflessione e il confronto di studiosi e ricercatori che vogliano contribuire ad amplificare i discorsi sul welfare e richiamare l’attenzione di chi ha la responsabilità delle scelte politiche e di chi ne ha titolarità attuativa a livello dirigenziale e operativo, nel pubblico e nel privato. Tale spazio prova a sollecitare l’attenzione sulle problematiche sociali oltre le emergenze, in una prospettiva costruttiva e generativa del bene comune. In questa ottica Welfare post intende essere di ausilio per conoscere, analizzare e trattare i temi che riguardano le politiche sociali nazionali, con una specifica attenzione a quel che accade nel Mezzogiorno e nel territorio locale.

Responsabili della linea editoriale: Anna Milione e Tiziana Tesauro. Webmaster: Luca Pianelli.

