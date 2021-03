Nasce il Premio “Radici” per i pugliesi nel mondo

ANIM, Associazione Nazionale Italiani nel Mondo, organizza la prima edizione del Premio “Radici” per la divulgazione delle storie dei pugliesi nel mondo

L’idea del Premio Internazionale “Radici” è una idea esclusiva di ANIM, Associazione Nazionale Italiani nel Mondo, organizzazione internazionale di promozione sociale, no profit, un Progetto finanziato ai sensi dei Piano 2020 previsto dalla legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23 “Interventi a favore dei Pugliesi nel Mondo”. Non può esserci una linfa separata dalle radici che le donano forza e colore.

Il Premio Internazionale “Radici” è destinato a tutti i cittadini pugliesi fuori regione e all’estero. Lo scopo del “Premio Internazionale Radici” è che questo lavoro diventi una pietra miliare nella storia emigrazione pugliese e dei pugliesi fuori dai confini regionali e dell’Associazione Nazionale Italiani nel Mondo. Il progetto vuole essere una raccolta di storie di emigrazione di Pugliesi nel Mondo, raccontate dagli emigrati che vivono all’estero, legati alla terra di origine da parenti vicini e lontani.

Vengono presentate storie semplici, di gente comune, di gente che è partita, che ha lasciato con grandi sacrifici e grandi lacerazioni la Puglia, che ha fatto fortuna all’estero e che ha affrontato varie vicissitudini ma è rimasta legata alla propria terra, attaccata alle origini e che le rivive ogni giorno attraverso i ricordi dei più vecchi, attraverso episodi, racconti e testimonianze concrete.

L’intento, spiega il Presidente dell’ANIM APS, Dr. Antonio Peragine, “è ricostruire e far conoscere soprattutto alle nuove generazioni la Puglia perché è giusto che i giovani, le generazioni che caratterizzano e caratterizzeranno la vita dell’emigrato, sappiano cosa c’è stato dietro a quell’esodo, quali valori hanno sostenuto questi partenti e quali sacrifici milioni e milioni di persone hanno affrontato”.

In concreto, il progetto si propone di “creare un libro di volti, immagini che da diverse parti del mondo raccontino il loro status di emigrati e riportino alla memoria tutte le tappe della loro vita. In questo modo, più persone racconteranno la loro esperienza in una prospettiva doppia: da una il loro vissuto soggettivo e singolare; dall’altra, accordato agli altri racconti, un coro a più voci che trasmetterà l’emozione comune a tutti di essere partiti in cerca di un sogno e di un po’ di fortuna”.

Il progetto è rivolto a emigranti pugliesi residenti all’estero, accomunati da storie personali che si somigliano soprattutto per quel che riguarda il legame alla propria terra di origine o alla terra dei propri parenti. I corsisti saranno, al termine dell’iniziativa, gli “ambasciatori” della terra di Puglia, coloro che avranno il compito di rinsaldare e mantenere il legame tra pugliesi emigranti ed il Paese d’origine

Statuto dell’Anim aps:

L’Associazione nasce dalla volontà di rappresentare, tutelare, assistere i cittadini italiani residenti all’estero (emigranti), ed i rimpatriati, gli immigrati comunitari ed extracomunitari, gli anziani, i giovani, i rifugiati, i profughi, anche svantaggiati sul piano fisico, sociale, culturale ed economico, nonché la collettività in generale in tutte le questioni di ordine amministrativo, economico, sindacale, sociale e morale.

Tutto ciò perché tutti i soggetti sopra elencati costituiscono un patrimonio di esperienze e capacità, nonché una comunità, che la Nazione Italiana e le Nazioni Unite hanno il dovere di tutelare e potenziare per lo sviluppo sociale, culturale, economico, educativo, sportivo, lavorativo e della cooperazione nel quadro dei principi sanciti dalle Carte Costituzionali dello Stato Italiano e delle Nazioni interessate.

Le porte sono aperte a chiunque intenda collaborare al progetto, in Italia e nel Mondo, al fine di rendere il documentario una pietra miliare dell’emigrazione dei pugliesi nel mondo. Per ogni eventuale comunicazione in merito, si prega di scrivere a: segreteria.anim@gmail.com, info.premiointernazionale@progetto-radici.it

1) “I pugliesi nel mondo, così lontani, così vicini”

Iniziativa promossa dall’Associazione di promozione sociale “ANIM” Associazione nazionale Italiani nel Mondo), organizzazione internazionale, no profit, di promozione culturale.

Si accettano elaborati inediti in formato Word, max 15 pagine dattiloscritte, che raccontino storie di vita di pugliesi che sono emigrati per necessità o per scelta. Storie anche di bisnonni, che raccontino anche epoche storiche ormai lontane dalle nuove generazioni, purché trasmettano un messaggio di unità con i concittadini, evidenziando l’amore eterno per il paese natale.

Modalità di invio: elaborati inediti in pdf, con titolo del racconto, una scheda anagrafica con nome cognome, telefono, email del mittente.

Tutti gli elaborati saranno esaminati da una apposita Giuria per decidere quali possano essere quelli più idonei per la sceneggiatura di un film.

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Tutti i partecipanti avranno il proprio elaborato pubblicato in una antologia (‘I pugliesi nel mondo, così lontani, così vicini’ ), e una intervista sul Canale Radici Channel e progetto-radici.it, e altri mezzi di diffusione a disposizione dell’Anim. La data ultima per la consegna del materiale è il 30 aprile 2021.

2. Modalità di partecipazione

Gli elaborati dovranno pervenire nei formati *pdf, *doc, *mp3, *mpeg4 direttamente alla Segreteria del Premio tramite posta elettronica mailto: info.premiointernazionale@progetto-radici.it), max 5 MB)insieme alla domanda di partecipazione. La domanda di partecipazione, da compilare on line sul sito dell’Associazione https://wordpress.com/home/italianinelmondosite.wordpress.com),e sul sito di RADICI, www.progetto-radici.it) dovrà riportare:

a. Nome, cognome, data di nascita, nazionalità, sesso e titolo di studio del partecipante;

b. Indirizzo, recapito telefonico (fisso e cellulare) ed e-mail ed eventuale sito web;

c. Un breve curriculum vitae dell’autore;

d. Il titolo e una breve sintesi dell’elaborato o didascalia immagine presentato.

3. La partecipazione

La partecipazione al Premio presuppone l’integrale conoscenza e accettazione del Regolamento. Il Regolamento definitivo con le modalità tecniche di iscrizione è pubblicato sul sito dell’Associazione ( I lavori non corredati dalle indicazioni sopra riportate non saranno ammessi al Premio. La non osservanza del Regolamento e/o la mancanza dei requisiti di partecipazione comporta l’esclusione dal Premio, senza che sia dovuta comunicazione al candidato.

I candidati sollevano il Comitato Promotore e la rispettiva Giuria da qualsiasi responsabilità derivante dall’opera presentata, dalla originalità, dalla violazione dei diritti d’autore e delle riproduzioni, compreso il rispetto delle norme ai sensi del d.l. 196 del 30 giugno 2003.Ai sensi del d.l. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche, i dati dei candidati saranno utilizzati ai soli fini del Premio e potranno essere resi noti nell’ambito dell’attività di promozione del Premio stesso.

4. Giuria

Sono membri della Giuria del Premio docenti universitari, giornalisti, operatori della comunicazione, personalità delle istituzioni regionali e locali. La Giuria esprimerà il proprio giudizio e comunicherà risultati al Comitato Promotore del Concorso, che tramite la Segreteria organizzativa provvederà ad informare direttamente i vincitori. Le decisioni della Giuria è definitiva e non sindacabili. Le motivazioni saranno illustrate nel corso della premiazione. Il giudizio sui lavori presentati sarà basato su criteri di rilevanza e originalità dei contenuti, rigore, completezza e accuratezza dell’informazione, qualità della scrittura, stile espositivo, forza comunicativa, aderenza alle finalità del Premio.

Il Comitato Promotore opererà una prima selezione di conformità al bando, sottoponendo ai membri della Giuria gli elaborati rispondenti ai criteri stabiliti. La Giuria, alla luce della sua libera valutazione di merito, si riserva la facoltà di non procedere all’assegnazione di alcun premio o di assegnare riconoscimenti “speciali”.

5. Comitato Promotore

Il Premio internazionale RADICI è promosso e organizzato dall’ Associazione ANIM ‘Associazione Nazionale Italiani nel Mondo, si avvale di un Comitato di esperti della materia che operano negli ambiti accademico e giornalistico. Il presente bando è diffuso attraverso il sito

https://wordpress.com/home/italianinelmondosite.wordpress.com; istituti di Cultura, Consolati, e media di lingua italiana all’estero e presso le principali redazioni giornalistiche e associazioni di categoria, attraverso l’informazione dei media nazionali ed esteri. Ulteriori informazioni relative al Premio, per quanto non diffuso tramite il sito, potranno essere richieste a mezzo di posta elettronica all’indirizzo mailto:info.premiointernazionale@progetto-radici.it. segreteria.anim@gmail.com.