Previsioni meteo 15 marzo: maltempo residuo al Sud

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 15 marzo 2021: torna il sereno sulle regioni centrali, piogge al Sud con l’allontanamento definitivo della perturbazione

Dopo un avvio di weekend sostanzialmente stabile su gran parte dell’Italia, le condizioni meteo nella giornata di ieri hanno subìto un generale peggioramento con piogge e temporali che hanno interessato le regioni centrali. La perturbazione responsabile del maltempo delle ultime ore nella giornata di oggi scivolerà verso Sud, dove avremo piogge e nevicate sui rilievi sotto i 1000 metri, per poi allontanarsi definitivamente dalla Penisola.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS la settimana sarà caratterizzata da condizioni invernali con temperature inferiori alle medie stagionali e possibili nevicate a quote basse. Le precipitazioni potranno interessare in particolare le regioni del Centro e del Sud.

Intanto per oggi, lunedì 15 marzo 2021, al Nord Italia al mattino ampi spazi di sereno con deboli nevicate sulle Alpi centro-occidentali. Al pomeriggio cieli in prevalenza poco nuvolosi, ancora nuvolosità compatta sui settori alpini con deboli nevicate. In serata alternanza di schiarite e nubi sterili ma senza fenomeni associati eccetto deboli nevicate sulle Alpi di confine.

Al Centro al mattino tempo in prevalenza stabile con cieli sereni o poco nuvolosi salvo in Abruzzo con locali precipitazioni associate. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con nuvolosità alta in transito e precipitazioni assenti. In serata nuvolosità irregolare in transito, alla quale non saranno associati fenomeni.

Al Sud e sulle Isole al mattino maltempo con piogge sparse e acquazzoni eccetto in Sardegna con sole prevalente. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge sparse su tutte le regioni eccetto in Sardegna e sui settori meridionali della Sicilia. In serata saranno possibili ancora residui fenomeni sulle isole maggiori, altrove cieli irregolarmente nuvolosi. Neve oltre i 600-900 metri di quota.

Temperature minime e massime stazionarie al Centro-Nord, in calo al meridione.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.