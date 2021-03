Previsioni meteo 14 marzo: maltempo al Centro

Le previsioni meteo di oggi, domenica 14 marzo 2021: perturbazione in arrivo sull’Italia accompagnata da aria fredda, temperature in calo e neve sull’Appennino a quote collinari

Le condizioni meteo sull’Italia si caratterizzano per un graduale peggioramento nella giornata di oggi, quando una perturbazione raggiungerà la Penisola. L’aria fredda presente in quota determinerà un brusco calo delle temperature e il ritorno della neve a quote collinari sull’Appennino settentrionali. Sul resto delle regioni centrali e parte di quelle meridionali avremo invece piogge e locali rovesci nelle ore pomeridiane. Tempo più asciutto sulle aree di Nord-Ovest.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani avremo ancora maltempo al Sud e su parte delle regioni adriatiche mentre sul resto della Penisola il clima sarà asciutto. A seguire, nella seconda parte della prossima settimana, i modelli mostrano un possibile nuovo affondo di aria fredda. Condizioni invernali potrebbero dunque caratterizzare il prossimo weekend con temperature ben al di sotto delle medie stagionali e neve fino a quote basse su gran parte della Penisola.

Intanto per oggi, domenica 14 marzo 2021, al Nord Italia al mattino neve sulle Alpi di confine fino a bassa quota, piogge sparse anche su Friuli e Romagna, più asciutto altrove. Al pomeriggio tempo instabile al Nord-Est con piogge e acquazzoni sparsi, migliora al Nord-Ovest con ampi spazi di sereno. In serata residue precipitazioni sulla Romagna, migliora altrove con ampie schiarite. Neve fino a 200-400 metri di quota.

Al Centro al mattino tempo instabile con piogge sparse su Toscana e Umbria, asciutto altrove con nuvolosità irregolare. Al pomeriggio maltempo diffuso con piogge e acquazzoni sparsi, neve in calo fin verso i 500-800 metri. In serata migliora sulla Toscana, ancora precipitazioni sparse altrove con neve in calo fin verso i 400-600 metri.

In Toscana tempo instabile nella giornata con piogge diffuse su tutti i settori nelle ore diurne con possibili nevicate fino a 800 metri di quota. Fenomeni in generale esaurimento nel corso della serata su tutto il territorio.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo instabile su Sardegna e Campania, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio situazione invariata con piogge su Campania e Sardegna, altrove non sono previste variazioni di rilievo. In serata saranno possibili fenomeni diffusi su tutte le regioni. Neve oltre 800 metri di quota.

In Calabria condizioni di tempo stabile nella giornata con cieli in prevalenza poco nuvolosi su tutto il territorio; in serata si attendono piogge diffuse e neve sulla Sila oltre i 1200 metri.

Temperature minime e massime in diminuzione specie al Nord e al Centro.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.