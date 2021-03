Le bottiglie di Coca Cola saranno di carta e legno

Il contenitore, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), nasce dalla collaborazione tra i laboratori di ricerca e sviluppo di Bruxelles del marchio di bevande e la start up danese Paboco (The Paper Bottle Company). Il prototipo attuale è composto da un involucro di carta e un rivestimento di plastica riciclabile. Lo scopo di Coca Cola è quello di rendere 100% green la nuova bottiglia, per renderla interamente riciclabile nella carta.

E la tecnologia sviluppata da Paboco ha questa potenzialità: creare contenitori riciclabili in legno da fonti sostenibili, con un involucro in materiale biologico adatto a contenere bevande.

Le bottiglie del futuro

Per valutare le risposte del nuovo packaging, in termini di performance e di apprezzamento dei clienti, nell’estate 2021 in Ungheria verranno consegnate a 2000 persone i prototipi della bevanda vegetale ‘Adez’ da 250 ml, fatti al 100% di carta.

Quello del nuovo packaging rientra nella visione più ampia e ambiziosa del marchio, intitolata ‘World Without Waste’, i cui obiettivi sono spiegati sul sito di Coca Cola: “Introdurre sul mercato confezioni solo 100% riciclabili entro il 2025 – e in Italia tutti i nostri pack sono già 100% riciclabili in anticipo rispetto agli impegni assunti a livello globale – ed entro il 2030, per ogni bottiglia o lattine vendute, indipendentemente da chi verrà prodotta, favorirne la raccolta e il riciclo”.