Caffeina e aloe non servono a dimagrire

Caffeina e aloe non sono efficaci per dimagrire: l’effetto dei preparati non è duraturo e si ritorna a prendere peso quando si smette di assumerli

Caffeina e aloe, assieme a molte altre sostanze quali guaranà, fucus, tarassaco, finocchio e pilosella, sono la base di molti prodotti per dimagrire. Questi prodotti – spiega la dottoressa Elisabetta Macorsini, biologa nutrizionista presso Humanitas Mater Domini Castellanza e Humanitas Medical Care Arese. – non sono né efficaci, né sicuri, come ha già dichiarato il Ministero della Salute, specie se combinati tra loro.

Caffeina, aloe, guaranà, rabarbaro e altre sostanze meno note, combinate insieme per creare preparati galenici, cioè realizzati in farmacia, non hanno dimostrato di essere sicure per la salute di chi le assume.

Come dichiarato dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e dall’Istituto Superiore della Sanità (ISS) non solo non esistono evidenze scientifiche che queste preparazioni siano efficaci per dimagrire, ma la combinazione tra le varie sostanze ritenute innocue, può portare ad effetti collaterali spiacevoli per chi li assume. Questi prodotti, infine, se anche hanno un effetto dimagrante, tuttavia non è duraturo e si ritorna a prendere peso quando si smette di assumerli. Il desiderio comune a molti di dimagrire rapidamente e senza sforzo ha contribuito a mitizzare questi prodotti. Tuttavia, per perdere peso è necessario cambiare il proprio stile di vita, unendo attività fisica regolare ad abitudini alimentari sane eliminando alcolici, bevande zuccherate, prodotti confezionati, junk food, e concedendosi uno strappo alla regola solo di tanto in tanto. In questo modo si avranno risultati soddisfacenti sotto ogni punto di vista, senza effetti collaterali e guadagnando il benessere generale di tutto il corpo.