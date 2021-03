WOW – Women on Women: parte la challenge tra imprenditrici

Al via WOW – Women on Women: imprenditrici e professioniste inglesi e italiane a confronto sui social con una challenge fotografica

Da una recente indagine della McKinsey Global Management Consulting, i lavori delle donne sono 1,8 volte più vulnerabili alla crisi economica provocata dal Covid 19 rispetto agli uomini a causa delle disparità di genere ancora esistenti. Inoltre, durante la pandemia è emerso anche l’importanza di connessioni con gli altri nel mondo digitale sia per i mezzi di sussistenza che per il benessere mentale soprattutto nel mondo degli affari.

Nasce così la digital #WoWChallenge, l’iniziativa ideata a Londra dalla napoletana Marianna Penna, a capo della Boutique Tax Law Firm LEXeFISCAL (società di consulenza legale e fiscale inglese), che spiega: “Come donne poliedriche con senso pratico, lavoriamo con passione ed intendiamo divertirci allo stesso tempo, in modo intelligente e profondo. Accanto alla #WoWChallenge sui social media, stiamo ospitando un programma di tavole rotonde che include temi forti in modo leggero, tutti i nostri follower possono così beneficiare di suggerimenti, consigli e idee dalle esperienze di donne imprenditrici e professioniste”.

Con WoW – Women on Women si intende, infatti, presentare le donne come fonte di ispirazione in diversi settori del mondo imprenditoriale e professionale, promuovendo il valore tangibile che apportano all’economia e alla società. Per questo ogni donna coinvolta è incoraggiata a puntare i riflettori sulle altre partecipanti per condividere il messaggio di collaborazione e sostegno all’interno delle comunità digitali di ciascuna. Non a caso si terranno anche tavole rotonde su diversi temi a cui si potrà assistere a distanza sugli stessi canali social della challenge. Si parte con 24 profili con l’intento di coinvolgere tutte le donne desiderose e pronte a mettersi in gioco raccontando le proprie storie, per esprimere e onorare i risultati ottenuti.

Come funziona #WoWChallenge

Ciascun follower che parteciperà alla sfida pubblicherà sul suo social preferito un’istantanea che indica un “momento wow!” nel corso della carriera o della vita anche privata, eventualmente reso possibile con il supporto di altre donne. All’immagine saranno taggate, oltre LEXeFISCAL e WoW, i WoW di altre donne professioniste e imprenditrici con l’hashtag #WoWChallenge, per permettere la condivisione della sfida.

Questi i profili social:

• Instagram: instagram.com/wow_lexefiscal,instagram.com/brilliant_lexefiscal

• Facebook: facebook.com/wowlexefiscal, facebook.com/lexefiscal,

• LinkedIn: linkedin.com/company/lexefiscal, https://www.linkedin.com/showcase/wow-lexefiscal/about/

• Twitter: twitter.com/Lexefiscal

Le tavole rotonde (Saranno pubblicate sui canali social il lunedì successivo alla data di registrazione riportata)