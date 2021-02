Ritrovati i due bulldog di Lady Gaga

Koji e Gustav, i due bulldog di Lady Gaga rapiti da pochi giorni, sono salvi: una donna misteriosa li ha ritrovati e consegnati alla polizia

Koji e Gustav sono salvi e tornano a casa. I due bulldog di Lady Gaga, rapiti qualche giorno fa, sono stati portati alla polizia di Los Angeles venerdì sera da una donna misteriosa, che sembra essere estranea ai fatti.

I due cani erano stati rapiti da un uomo armato, che con 4 colpi di pistola ha ferito gravemente il loro dog sitter, Ryan Fischer. “Hai rischiato la tua vita per combattere per la nostra famiglia, sarai sempre un eroe”, ha scritto su Instagram Lady Gaga, offrendo una ricompensa di 500mila dollari a chiunque le riportasse i due cani. L’uomo è ancora in condizioni critiche. Il terzo bulldog della cantante, Miss Asia, come racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it) era riuscito a scappare ed era stato ritrovato dalle forze dell’ordine la sera stessa della sparatoria.

Lady Gaga attualmente è a Roma per le riprese del film sull’omicidio di Maurizio Gucci diretto da Ridley Scott. La cantante interpreterà Patrizia Reggiani, ex moglie e mandante dell’esecuzione del suo ex marito.