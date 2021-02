Lady Gaga per le strade di Roma in abito maculato

Lady Gaga fotografata per le strade di Roma con un abito maculato: girerà alcune scene del film di Ridley Scott sull’omicidio di Maurizio Gucci

Lady Gaga è stata avvistata per le strade di Roma in abito maculato, mascherina nera borchiata, occhiali scuri e capelli castani raccolti. La pop star mondiale e attrice si trova infatti nella Capitale per girare alcune scene del film di Ridley Scott sull’omicidio di Maurizio Gucci, presidente dell’omonima casa di monda italiana dal 1983 al 1993. La pellicola, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sarà girata anche tra Milano, Firenze e lago di Como.

Lady Gaga interpreterà Patrizia Reggiani, ex moglie e mandante dell’esecuzione del suo ex marito. Per il soggiorno romano lady Germanotta ha scelto di non prenotare una stanza in uno degli hotel di lusso di Roma, a causa del Covid. Ha invece preso in affitto un attico bellissimo con affaccio sui Fori Imperiali, come si legge su Il Messaggero.

Nel film di Ridley Scott, regista de Il Gladiatore e The Martian, oltre a Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Robert De Niro e Al Pacino (questi ultimi due di nuovo insieme dopo The Irishman di Martin Scorsese). La pellicola ci riporterà nel 1995 quando Maurizio Gucci, nipote del fondatore della Maison Guccio, fu trovato morto nell’androne del palazzo del suo ufficio in via Palestro a Milano. La mandante dell’esecuzione fu Patrizia Reggiani per punire il suo ex marito colpevole, secondo la donna, di averla lasciata e di averle così tolto il ‘potere’ nell’alta società.