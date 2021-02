Il principe cerca figlio sta per arrivare su Prime Video

La famiglia reale di Zamunda torna sullo schermo con Il principe cerca figlio. L’atteso sequel de Il principe cerca moglie, che vede il ritorno di Eddie Murphy, arriverà in esclusiva su Amazon Prime Video il 5 marzo.

In attesa di scoprire cosa ha in serbo Murphy per i fan del film, Amazon ha rilasciato il trailer e il poster ufficiali del secondo capitolo sull’amatissimo ed esilarante Re.

IL PRINCIPE CERCA FIGLIO, LA TRAMA

Nel rigoglioso regno di Zamunda, Re Akeem (Eddie Murphy) è appena stato incoronato e con il suo fidato consigliere Semmi (Arsenio Hall) intraprende una nuova ed esilarante avventura che li porta ad attraversare il globo partendo dalla loro meravigliosa nazione africana fino al Queens, il quartiere di New York dove tutto è iniziato.

IL PRINCIPE CERCA FIGLIO, IL CAST

Il cast originale de ‘Il principe cerca moglie’ (‘Coming to America‘) come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) ritorna sullo schermo con King Jaffe Joffer (James Earl Jones), Queen Lisa (Shari Headley), Cleo McDowell (John Amos), Maurice (Louie Anderson) assieme al variopinto gruppo del barbiere del quartiere. A questo cast ricco di star si uniscono anche Wesley Snipes, Leslie Jones, Tracy Morgan, Jermaine Fowler, Bella Murphy, Rotimi, KiKi Layne, Nomzamo Mbatha e Teyana Taylor, facendo di Coming 2 America la commedia più attesa dell’anno.