La foto del pinguino giallo affetto da leucismo fa il giro del mondo

Su un’isola della Georgia del Sud fotografato un rarissimo pinguino giallo: la strana colorazione dell’esemplare è dovuta al leucismo

Un rarissimo esemplare di pinguino giallo è stato immortalato dal fotografo belga Yves Adams e gli scatti hanno fatto il giro del mondo. Il pinnipede fa parte di una colonia di pinguini reali formata da circa 120mila esemplari.

Come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sono stati avvistati su un’isola della Georgia del Sud, nell’Atlantico meridionale. Ma c’è un unico esemplare a presentare quello strano piumaggio.

Non è la prima volta che viene avvistato un pinguino giallo, ma mai in passato qualcuno era riuscito a scattare delle foto così nitide.

Il pinguino giallo

La causa della colorazione gialla in questo pinguino è da trovare nel leucismo, una condizione genetica che comporta una perdita di parte della pigmentazione nella pelliccia o piumaggio degli animali, con la conseguente variazione di colore. A differenza dell’albinismo, non causa fotosensibilità e non altera il colore degli occhi.