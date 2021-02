Uomini e Donne: Sophie ha scelto Matteo Ranieri

A Uomini e Donne nella puntata di oggi Sophie Codegoni ha scelto Matteo Ranieri. Giorgio Di Bonaventura lascia il programma da single

Sophie Codegoni ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne. La tronista diciannovenne di Milano, salutata prima della scelta dalla mamma, ha scelto come compagno di vita Matteo Ranieri, ventottenne di Genova. Per questa giornata speciale, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), Sophie ha scelto di indossare un abito lungo e attillato in paillettes color oro e champagne. A tornare a casa single è stato Giorgio Di Bonaventura, il favorito del pubblico.