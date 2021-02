Previsioni meteo 14 febbraio: ultime nevicate al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, domenica 14 febbraio 2021: ondata di freddo sull’Italia con crollo delle temperature e nevicate residue su regioni adriatiche e Centro-Sud

E’ tornato l’Inverno sull’Italia dove si registrano condizioni meteo ancora instabili con nevicate e freddo intenso su parte della Penisola dopo l’arrivo del Buran che ha fatto crollare le temperature. Nel giorno di San Valentino il clima risulterà ancora molto freddo con valori sotto zero diffusi e gelate mattutine: il tempo risulterà asciutto al Nord e parte del Centro, mentre sulle regioni adriatiche, aree interne della Campania e Basilicata avremo ancora neve fino a quote di pianura.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS l’inizio della prossima settimana sarà ancora caratterizzato da freddo intenso ma senza precipitazioni per il definitivo allontanamento della perturbazione. Il tempo risulterà stabile, con temperature in aumento, almeno fino a giovedì, quando una nuova perturbazione potrebbe portare piogge a partire dalle regioni di Nord-Ovest.

Intanto per oggi, domenica 14 febbraio 2021, al Nord Italia cieli sereni su tutto il settentrione con tempo stabile. Al pomeriggio cieli sereni e assenza di nuvolosità ad eccezione di locali addensamenti sulla Romagna. In serata non sono previste variazioni di rilievo con tempo ancora stabile e asciutto, qualche nube sulle Alpi di confine.

Al Centro al mattino cieli sereni o poco nuvolosi tra Toscana e Lazio, più coperto sui settori Adriatici con deboli nevicate a bassa quota. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata ampi spazi di sereno e tempo stabile eccetto residue precipitazioni tra Marche e Abruzzo.

In Toscana tempo asciutto nel corso della giornata con ampie schiarite sulla costa, nubi più compatte sulle zone restanti sempre senza fenomeni; cieli sereni in serata su gran parte del territorio.

Al Sud e sulle Isole al mattino irregolarmente nuvoloso o nuvoloso con precipitazioni diffuse eccetto sui settori Tirrenici e Sardegna. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con piogge e nevicate. In serata tempo ancora instabile con piogge e nevicate a bassa quota, asciutto sulla Sardegna con qualche nube.

Temperature minime e massime in ulteriore calo.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.