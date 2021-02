Previsioni meteo 13 febbraio: neve al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, sabato 13 febbraio 2021: fine settimana invernale sull’Italia per l’arrivo di aria fredda, neve fino in pianura al Centro e al Sud

Condizioni meteo invernali sull’Italia in questo weekend di San Valentino caratterizzato dall’arrivo di una massa di aria fredda che sta facendo crollare le temperature. Valori prossimi allo zero o anche inferiori stanno determinando nevicate fino in pianura sulle regioni del Centro e del Sud Italia, specie lungo l’Appennino, mentre al Nord-Ovest il tempo migliorerà gradualmente dopo le nevicate di ieri.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche domani la neve cadrà fino in pianura su Abruzzo, Molise, zone interne di Lazio e Campania, Basilicata e Calabria. Fiocchi sono attesi anche su Puglia e parte della Sicilia. Bel tempo sul resto della Penisola ma con rischio di gelate. L’inizio della prossima settimana sarà ancora caratterizzato da freddo intenso sull’Italia ma con assenza di precipitazioni, a seguire è attesa poi una rimonta dell’anticiclone.

Intanto per oggi, sabato 13 febbraio 2021, al Nord Italia molte nubi con possibili fenomeni nevosi tra Piemonte, Lombardia e Appennino settentrionale al mattino; al pomeriggio migliora al nord-est con ampi spazi di sereno, variabilità asciutta altrove. In serata tempo stabile e prevalenza di cieli sereni. Quota neve fino al piano.

Al Centro al mattino molte nubi con precipitazioni diffuse, neve sui settori Adriatici a bassa quota. Al pomeriggio qualche schiarita tra Toscana e Lazio, tra Marche e Abruzzo ancora possibile qualche nevicata. In serata tempo asciutto e stabile sui settori Tirrenici; neve fino alle coste sui versanti orientali.

In Toscana nubi irregolari nel corso delle ore mattutine su tutto il territorio, sole prevalente al pomeriggio; in serata le condizioni del tempo si manterranno stabili su tutti i settori.

Giornata all’insegna del tempo instabile al mattino sulle zone meridionali: molte piogge sulle regioni peninsulari e precipitazioni alternate a schiarite sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio ancora precipitazioni diffuse con quota neve in rapido calo. Migliora in serata sulla Sardegna, neve fin verso la pianura su Molise, Puglia, Campania e Basilicata.

In Calabria tempo prevalentemente instabile con piogge diffuse al mattino su tutto il territorio, localmente anche intense; instabilità diffusa per la restante parte della giornata con neve fino al piano sui settori settentrionali della regione.

Temperature in drastico calo sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.