Previsioni meteo 12 febbraio: tornano gelo e neve

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 12 febbraio 2021: aria artica in arrivo sull’Italia, possibili nevicate fino in pianura al Nord e poi anche sulle regioni del Centro

Condizioni meteo in evoluzione sull’Italia dove tornano freddo e neve a bassa quota. Come annunciato, una perturbazione di origine atlantica raggiungerà, dal pomeriggio di oggi, dapprima le regioni nord-occidentali e la Sardegna, estendendosi successivamente alle regioni centrali peninsulari del nostro Paese. Il contestuale richiamo, nei bassi strati, di aria fredda di origine polare causerà un sensibile calo termico con nevicate fino a quote di pianura iniziando dal Centro-Nord, con possibili estese formazioni di ghiaccio al termine delle precipitazioni. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse riportate nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi, venerdì 12 febbraio, precipitazioni nevose a quote di pianura su Emilia-Romagna e Toscana, in estensione dalla sera ad Umbria e Abruzzo, con apporti al suolo da deboli a moderati. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di oggi, venerdì 12 febbraio, allerta arancione per rischio idraulico sull’area dell’Appennino di Rieti nel Lazio, allerta gialla su parte dell’Emilia-Romagna, del Molise e della Basilicata.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS nel corso del weekend le precipitazioni nevose interesseranno anche le regioni adriatiche e parte di quelle meridionali, specie nella giornata di domenica. Le temperature crolleranno, portandosi su valori inferiori alle medie del periodo e con il rischio di gelate su gran parte dell’Italia.

Intanto per oggi, venerdì 12 febbraio 2021, al Nord Italia neve in arrivo fino in pianura sul Piemonte, Emilia Romagna e Lombardia. Al mattino cieli in prevalenza nuvolosi con deboli nevicate solo sul Piemonte, estensione dei fenomeni alle regioni citate precedentemente entro la serata. Tempo asciutto altrove salvo deboli piogge lungo le coste della Liguria.

Tempo ancora stabile al mattino sulle regioni centrali ma con cieli per lo più nuvolosi, deboli precipitazioni in arrivo dal pomeriggio sulla Toscana in estensione a tutte le regioni in serata e nottata. Neve in calo e localmente fino in pianura tra Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo.

In Toscana nuvolosità compatta al mattino su tutta la regione, peggiora nel pomeriggio con piogge diffuse su tutti i settori; in serata il tempo si manterrà instabile con piogge sparse e quota neve in calo fino al piano.

Peggioramento in arrivo anche al Sud Italia, deboli piogge al mattino ed al pomeriggio solo tra Calabria e Campania. Dalla sera maltempo prima in Sardegna con fenomeni anche intensi, poi su tutto il meridione. Quota neve in forte calo in nottata sulle regioni peninsulari e fino in pianura.

In Calabria piogge diffuse nel corso della giornata su gran parte della regione, migliora al pomeriggio sullo Ionio; fenomeni in generale esaurimento nella serata. Nuovo peggioramento in nottata con piogge e neve sulla Sila fino a 1000 metri.

Temperature in drastico calo sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.