Previsioni meteo 11 febbraio: breve tregua prima del gelo

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 11 febbraio 2021: tempo in miglioramento sull’Italia dopo le piogge di inizio settimana, nel weekend tornano gelo e neve

Condizioni meteo in miglioramento sull’Italia dopo le piogge che da inizio settimana non hanno dato tregua specie sulle regioni del Centro e del Sud. L’ultima perturbazione infatti si è allontanata dalla nostra Penisola, dove nella giornata di oggi avremo tempo stabile e soleggiato. La pausa asciutta però avrà breve durata perché nel corso del weekend è atteso l’arrivo di aria artica con il ritorno del freddo e della neve fino in pianura.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS nella notte tra venerdì e sabato saranno possibili nevicate su gran parte delle regioni centrali, anche a bassa quota. A seguire le precipitazioni nevose interesseranno anche le regioni adriatiche e parte di quelle meridionali, specie nella giornata di domenica. Le temperature crolleranno, portandosi su valori inferiori alle medie del periodo e con il rischio di gelate su gran parte dell’Italia.

Intanto per oggi, giovedì 11 febbraio 2021, al Nord Italia tempo prevalentemente stabile al settentrione nel corso delle ore diurne: al mattino maggiori schiarite al nord-ovest, variabile sulle restanti regioni. Al pomeriggio nubi sparse, ma senza fenomeni di rilievo associati. Peggiora in serata con precipitazioni sparse e quota neve in rapido calo nella notte fin verso i 200 metri.

Tempo stabile al mattino sulle regioni centrali con qualche addensamento tra Toscana e Umbria; nuvolosità in aumento sui settori Adriatici al pomeriggio, asciutto sulle regioni Tirreniche. Attese deboli precipitazioni tra serata e nottata su Marche e Abruzzo con neve fino a quote collinari.

In Toscana in particolare al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione. Al pomeriggio ampi spazi di sereno, con addensamenti sui settori settentrionali. In serata nubi in aumento con precipitazioni sparse sulle pianure del nord.

Al Sud e sulle Isole al mattino piogge sparse sui settori peninsulari, tempo generalmente stabile sulle Isole Maggiori; al pomeriggio residue precipitazioni tra Calabria e Salento, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata diffusa stabilità, con locali piogge sulla Calabria e neve in Molise in calo fin verso i 700 metri.

In Calabria tempo instabile nel corso della giornata con piogge diffuse su tutti i settori al mattino e al pomeriggio, generalmente più asciutto sulla costa ionica nel corso delle ore pomeridiane. Residui fenomeni tra la sera e la notte con piogge sulle zone Tirreniche.

Temperature in diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.