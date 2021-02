Previsioni meteo 7 febbraio: maltempo sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, domenica 7 febbraio 2021: forti piogge e temporali su gran perte delle regioni italiane per il transito di una perturbazione

Dopo un inizio di febbraio con condizioni meteo primaverili su buona parte dell’Italia, una nuova ondata di maltempo sta investendo in queste ore la Penisola. A determinare il drastico cambiamento dello scenario è l’arrivo di una perturbazione di origine atlantica che nella giornata di oggi determinerà piogge diffuse sulle regioni del Nord e del Centro. Tornerà anche la neve sulle Alpi a quote di poco superiori ai mille metri, mentre sarà risparmiato dal maltempo solo il meridione.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani la perturbazione scivolerà verso Sud accompagnata da piogge e calo delle temperature. La prossima settimana sarà piuttosto instabile, con un treno di perturbazioni che raggiungeranno la nostra Penisola. Per un miglioramento ci sarà da attendere almeno fino al prossimo weekend.

Intanto per oggi, domenica 7 febbraio 2021, al Nord Italia al mattino maltempo con piogge e temporali anche intensi, fenomeni più deboli in Piemonte. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo instabile su tutte le regioni con piogge anche di forte intensità. In serata ancora fenomeni su tutto il settentrione. Neve oltre i 1200-1600 metri di quota.

Al Centro al mattino cieli nuvolosi su tutti i settori e piogge diffuse, localmente intense. Al pomeriggio piogge e temporali su Toscana, Umbria e Lazio, fenomeni più deboli o assenti altrove. In serata maltempo su tutte le regioni con fenomeni anche intensi. Neve in Appennino oltre 1400-1700 metri.

In Toscana tempo instabile nella giornata con piogge abbondanti sia in mattinata sia poi nel pomeriggio; nessun miglioramento atteso nelle ore serali con neve fino a 1400 metri.

Al Sud e sulle Isole al mattino piogge sulla Sardegna, nubi sparse e schiarite altrove. Al pomeriggio ancora precipitazioni sulla Sardegna, peggiora anche su Campania e Sicilia con qualche pioviggine. In serata verso un generale peggioramento con piogge sia sui settori peninsulari che insulari, con tempo più asciutto ma uggioso in Puglia.

In Calabria molte nubi nel corso della giornata su tutti i settori con tempo asciutto; stabile in serata con isolate piogge sui settori meridionali.

Temperature minime in aumento e massime in calo.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.