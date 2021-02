Obesità: cuore a rischio anche con l’attività fisica

Essere obesi espone a maggior rischio cardiovascolare anche se si fa attività fisica: studio pubblicato nell’European Journal of Preventive Cardiology

L’attività fisica non annulla gli effetti negativi dell’eccesso di peso corporeo sulla salute del cuore. Questo è il risultato di un grande studio pubblicato nell’European Journal of Preventive Cardiology, una rivista della Società Europea di Cardiologia (ESC).

“Non si può essere contemporaneamente obesi ma sani'”, ha detto l’autore dello studio il Dr. Alejandro Lucia dell’Università Europea, Madrid, Spagna. “Questa è stata la prima analisi a livello nazionale a dimostrare che essere regolarmente attivi non è in grado di eliminare gli effetti dannosi per la salute del grasso corporeo in eccesso. I nostri risultati confutano l’idea che uno stile di vita fisicamente attivo possa completamente annullare gli effetti deleteri del sovrappeso e dell’obesità”.

Ci sono alcune evidenze scientifiche che il fitness potrebbe mitigare gli effetti negativi dell’eccesso di peso corporeo sulla salute del cuore. È stato suggerito che negli adulti e nei bambini, essere “grassi ma in forma” potrebbe essere associato a una salute cardiovascolare simile all’essere “magri ma non in forma”. A questo proposito, Lucia ha detto: “Questo ha portato a proposte controverse di politiche sanitarie per dare priorità all’attività fisica e alla forma fisica rispetto alla perdita di peso. Il nostro studio ha cercato di chiarire i legami tra attività, peso corporeo e salute del cuore”.

Lo studio ha utilizzato i dati di 527.662 adulti lavoratori assicurati da una grande compagnia di prevenzione dei rischi professionali in Spagna. L’età media dei partecipanti era di 42 anni e il 32% erano donne.

I partecipanti sono stati classificati in tre categorie: peso normale (indice di massa corporea [BMI] 20.0-24.9 kg/m2), sovrappeso (BMI 25.0-29.9 kg/m2) o obesi (BMI 30.0 kg/m2 o superiore). Inoltre, sono stati raggruppati per livello di attività: 1) regolarmente attivo, definito come fare il minimo raccomandato per gli adulti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità2 (OMS); 2) insufficientemente attivo (qualche attività fisica da moderata a vigorosa ogni settimana ma meno del minimo OMS); 3) inattivo (nessun esercizio). La salute cardiovascolare è stata determinata in base ai tre principali fattori di rischio per l’infarto e l’ictus, ovvero diabete, colesterolo alto e pressione alta.

Circa il 42% dei partecipanti aveva un peso normale, il 41% era in sovrappeso e il 18% era obeso. La maggior parte era inattiva (63,5%), mentre il 12,3% era insufficientemente attivo e il 24,2% era regolarmente attivo. Circa il 30% aveva il colesterolo alto, il 15% la pressione alta e il 3% il diabete.

I ricercatori hanno studiato le associazioni tra ogni gruppo di BMI e attività e i tre fattori di rischio. A tutti i livelli di BMI, qualsiasi attività (sia che soddisfacesse il minimo OMS o meno) era legata a una minore probabilità di diabete, pressione alta o colesterolo alto rispetto a nessun esercizio. Lucia ha affermato: “Questo ci dice che tutti, indipendentemente dal loro peso corporeo, dovrebbero essere fisicamente attivi per salvaguardare la loro salute”.

Indipendentemente dal peso corporeo, le probabilità di diabete e ipertensione diminuivano con l’aumentare dell’attività fisica. “Più attività è meglio, quindi camminare 30 minuti al giorno è meglio che camminare 15 minuti al giorno”, ha detto.

Tuttavia, i partecipanti in sovrappeso e obesi erano a maggior rischio cardiovascolare rispetto ai loro coetanei con peso normale, indipendentemente dai livelli di attività. Per esempio, rispetto agli individui inattivi di peso normale, gli obesi attivi avevano circa il doppio delle probabilità di avere il colesterolo alto, quattro volte più probabilità di avere il diabete e cinque volte più probabilità di avere la pressione alta.

Lucia ha detto: “L’esercizio fisico non sembra compensare gli effetti negativi dell’eccesso di peso. Questo risultato è stato anche osservato complessivamente sia negli uomini che nelle donne quando sono stati analizzati separatamente”.

Ha concluso: “Combattere l’obesità e l’inattività è ugualmente importante; dovrebbe essere una battaglia comune. La perdita di peso dovrebbe rimanere un obiettivo primario per le politiche sanitarie insieme alla promozione di stili di vita attivi”.

Riferimenti

Valenzuela PL, Santos-Lozano A, Barrán AT, et al. Joint association of physical activity and body mass index with cardiovascular risk: a nationwide population-based cross-sectional study. Eur J Prev Cardiol. 2021. doi:10.1093/eurjpc/zwaa151.

