Animali Fantastici 3: stop alle riprese per il Covid

Animali Fantastici 3, stop alle riprese: un positivo al Covid sul set. Il film è diretto David Yates con protagonista Eddie Redmayne nel ruolo di Newt Scamander

Stop alle riprese di Animali Fantastici 3. Un membro della crew è risultato positivo al Covid-19, per privacy non è stato diffuso il nome della persona. Ad annunciarlo un comunicato della Warner Bros. riportato da Deadline. Qualche settimana fa è accaduta la stessa cosa sul set di The Batman, quando Robert Pattinson era risultato positivo al Coronavirus costringendo lo stop delle lavorazioni.

“Un membro del team di Animali Fantastici 3 è risultato positivo al test per il COVID-19 ed è già in isolamento. La diagnosi è stata confermata in quanto tutto il team produttivo è sottoposto a continui test. Come precauzione, la produzione Fantastic Beasts 3 è stata sospesa e tornerà operativa in accordo con le direttive sanitarie in vigore“, ha scritto WB.

Le riprese, racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it), erano iniziate da poco agli studi Warner Bros Leavesden, a pochi passi da Londra. Un set iniziato senza la presenza di Johnny Depp, nel ruolo del mago malvagio Gellert Grindelwald. L’attore – dopo il licenziamento della WB, a seguito delle accuse di violenza ai danni dell’ex moglie Amber Heard – è stato sostituito da Mads Mikkelsen.

Il terzo capitolo – diretto da David Yates con Eddie Redmayne nel ruolo di Newt Scamander, Katherine Waterston in quello di Tina, Dan Foglier in quello di Jacob Kowalski, Jude Law in quello di Albus Silente ed Ezra Miller in quello di Credence Barebone – dovrebbe arrivare al cinema a luglio 2022 (non più nel 2021 a causa del Covid, che ha costretto la produzione a rimandare le riprese durante il primo lockdown).