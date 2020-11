Johnny Depp e Warner Bros si separano

Johnny Depp costretto a dare le dimissioni da Warner Bros: l’attore non sarà più Grindelwald e Animali Fantastici 3 perde il suo malvagio mago

Johnny Depp non sarà in Animali Fantastici 3 nei panni del mago oscuro Gellert Grindelwald. La Warner Bros. ha chiesto le dimissioni dell’attore, a seguito della decisione dell’Alta Corte di Londra, che ha respinto la denuncia di diffamazione di Depp nei confronti del Sun che, in un articolo del 2018, lo accusava di aver picchiato la sua ex moglie Amber Heard, con la quale ha avuto una relazione dal 2012 al 2016.

Dopo le dimissioni, Johnny Depp ha postato una lettera per i suoi fan su Instagram:

“Alla luce degli eventi recenti, vorrei rilasciare una breve dichiarazione. Prima di tutto, vorrei ringraziare tutti quelli che mi hanno manifestato il loro supporto e la loro lealtà. Mi hanno molto emozionato e commosso i vostri messaggi d’affetto e di sostegno, specialmente quelli ricevuti negli ultimi giorni. Inoltre, ci tengo a informarvi che la Warner mi ha invitato a rinunciare al ruolo di Grindelwald in ‘Animali Fantastici 3’: una richiesta che rispetto e che ho accettato.

Il surreale verdetto del tribunale britannico non cambierà la mia volontà di combattere per la verità e vi confermo che ho intenzione di fare appello. Le mie convinzioni restano forti e intendo dimostrare che le accuse contro di me sono false. La mia vita e la mia carriera non saranno intaccate da questo momento particolare”.

Inoltre, la Warner, in un comunicato, ha ringraziato Depp per il lavoro svolto fino ad oggi ed ha annunciato che il terzo capitolo del prequel della saga di Harry Potter creato dalla mente di J.K. Rowling è attualmente in fase di produzione e che il ruolo di Grindelwald sarà assegnato ad un altro attore.

ANIMALI FANTASTICI 3, ECCO COSA SAPPIAMO SUL FILM

Il secondo capitolo, racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it), si è concluso con la rivelazione dell’identità di Creedence: è lui Aurelius Dumbledore, fratello di Albus Silente. Una scoperta che ha scioccato i fan della saga perché la scrittrice non ha mai menzionato nei libri questo personaggio. Inutile dire che – dopo l’uscita al cinema di Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald – la Rowling è stata invasa di domande su Twitter a cui a risposto con “Ci saranno delle risposte (nel terzo capitolo ndr.)”.

Anche in Animali Fantastici 3, che sarà nuovamente diretto da David Yates, tornerà Eddie Redmayne nei panni di Newt Scamander, Jude Law in quello del giovane Albus Silente ed Ezra Miller in quello di Credence Barebone.