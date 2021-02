Shotgun Wedding: Josh Duhamel sostituirà Armie Hammer

Trovato il sostituto di Armie Hammer nel film con Jennifer Lopez: nel film Shotgun Wedding vedremo Josh Duhamel

A poche settimane dall’abbandono di Armie Hammer, la Lionsgate ha annunciato il nome dell’attore che sostituirà la star di Chiamami col tuo nome nel film Shotgun Wedding. Vedremo Josh Duhamel nel film al fianco di Jennifer Lopez. L’attore ha recitato nella saga dei Transformers di Michael Bay e nella pellicola Tuo, Simon di Greg Berlanti.

“Sappiamo che Josh e Jennifer formeranno una coppia avvincente e sexy sullo schermo e saranno divertenti sparring partner mentre il loro matrimonio da sogno esplode in un incubo memorabile“, ha dichiarato Erin Westerman, presidente della produzione per Lionsgate Motion Pictures Group.

ARMIE HAMMER E L’ACCUSA DI CANNIBALISMO

A seguito delle accuse di cannibalismo contro Armie Hammer, aggravate dalle dichiarazioni di alcune sue ex fidanzate, l’attore ha scelto di abbandonare non solo il set di Shotgun Wedding ma anche di non continuare le lavorazioni di The Offer: la serie in 10 episodi sul ‘making of’ de Il Padrino creata da Michael Tolkin. Questo avrebbe rappresentato un ruolo importante per Hammer, in quanto sarebbe stato il primo da protagonista in una serie tv. La serie di Paramount+ (il nuovo servizio di streaming, che da marzo sostituirà CBS All Access), in cui Armie era stato scelto per il ruolo di Al Ruddy, racconta la storia della realizzazione del film di Francis Ford Coppola.