Previsioni meteo 9 febbraio: maltempo sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, martedì 9 febbraio 2021: nuova perturbazione in arrivo, piogge e temporali in particolare sulle regioni del Centro e del Sud Italia

Dopo un assaggio di Primavera la settimana scorsa l’Inverno è tornato a fare la voce grossa sull’Italia dove si registrano condizioni meteo instabili per l’arrivo di una nuova perturbazione. Nella giornata di oggi avremo dunque maltempo diffuso sulle regioni centrali e meridionali. Tempo instabile anche al Nord-Ovest.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS assisteremo al transito di diverse perturbazioni tutte di matrice atlantica: maltempo dunque atteso nei prossimi giorni in tutta Italia con piogge e neve su Alpi e Appennino, temperature in calo fino a tornare in linea con le medie del periodo. Per il prossimo fine settimana potremmo assistere all’arrivo di aria molto fredda di matrice continentale sull’Europa centro-orientale e in parte anche sull’Italia.

Intanto per oggi, martedì 9 febbraio 2021, al Nord Italia giornata per lo più instabile: al mattino molte nubi sui settori centro-orientali con pioviggini sparse, qualche apertura sulle regioni occidentali. Al pomeriggio fenomeni assenti con variabilità asciutta ovunque. In serata attese piogge dapprima sulla Liguria; precipitazioni in estensione nella notte su tutto il settentrione. Neve in calo fin sui 600-800 metri.

Al Centro molte piogge al mattino, specie sui settori Tirrenici, con cieli irregolarmente nuvolosi. Al pomeriggio residue piogge tra Toscana e Lazio, più asciutto sui versanti Adriatici. In serata non sono attese grosse variazioni; peggiora nuovamente nella notte con fenomeni diffusi tra Toscana, Umbria e Lazio. Neve dai 1300-1400 metri.

In Toscana instabilità diffusa con piogge estese su tutta la regione al mattino e al pomeriggio; breve pausa dal maltempo in serata su gran parte del territorio, mentre nella notte si attende un nuovo peggioramento con fenomeni a tratti intensi.

Giornata piovosa ed instabile al meridione: al mattino schiarite e piogge su tutti i settori, anche a carattere di nubifragio tra Campania e Basilicata. Al pomeriggio precipitazioni in generale diminuzione e locali schiarite sulla Sicilia meridionale. In serata residui fenomeni tra Campania e Sardegna; altrove i cieli risulteranno sereni o poco nuvolosi.

In Calabria tempo instabile nella giornata con piogge diffuse su tutti i settori, anche a carattere di temporale sui settori tirrenici, mentre sullo Ionio il tempo sarà generalmente più asciutto. Fenomeni in esaurimento tra la sera e la notte.

Temperature stazionarie o in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.