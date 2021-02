Dolci di Carnevale: la ricetta delle Chiacchiere Golose

Dolci di Carnevale: il Maestro della Scuola del Cioccolato Perugina Alberto Farinelli realizza le Chiacchiere Golose, ecco la ricetta e la preparazione

“Carnevale guarisce ogni male”, diceva così un antico proverbio. E se è vero che il periodo attuale non consente i festosi eccessi che una festa popolare come questa porta con sé, è pur vero che il suo spirito può allietare grandi e piccini soprattutto in cucina, attraverso la creatività e la golosità dei dolci tipici della ricorrenza. Ed è proprio con questo spirito che il Maestro della Scuola del Cioccolato Perugina, Alberto Farinelli, quest’anno crea un dolce tipico e innovativo allo stesso tempo: sono le Chiacchiere Golose, che mescolano i sapori tipici del Carnevale ad una modalità invitante e divertente di consumarle, grazie al protagonista indiscusso, il cioccolato Perugina GranBlocco Fondente Extra 50%.

Le Chiacchiere Golose, sottili sfoglie fritte popolari in tutto lo Stivale, a differenza di quelle tradizionali, infatti, arricchiscono il loro gusto col cioccolato. Ma non solo come decorazione della chiacchiera stessa ma anche come cremosa salsa nella quale intingere la friabile sfoglia. Ecco che sarà un vero e proprio tripudio di cioccolato che “filerà” sulle chiacchiere e dalle chiacchiere, come la gioia di tantissime e colorate stelle filanti che volano in aria.

Per preparare le Chiacchiere Golose bisognerà armarsi di sorriso e altri pochi ingredienti che coloreranno davvero il Carnevale di ognuno. Dopo aver setacciato farina e lievito, al via con l’impasto, unendo zucchero, uova, burro, rum, un pizzico di sale, vaniglia e buccia di limone. Quando il composto sarà liscio e omogeneo, bisognerà farlo riposare in frigo avvolto in una pellicola. Trascorsi 30 minuti, l’impasto andrà lavorato col mattarello fino ad ottenere una sfoglia sottile rettangolare da tagliare con una rotella per ottenere i piccoli rettangoli, pronti dunque per essere fritti.

Non resta che preparare la golosa crema al cioccolato fondente dentro cui “tuffare” le chiacchiere golose. Bisognerà quindi scaldare del latte per poi versarsi all’interno il cioccolato Perugina GranBlocco Fondente Extra 50% fatto a pezzetti e facilissimo da sciogliere, e del burro, mescolando fino a completa fusione. Il tocco finale sarà la decorazione delle chiacchiere, sempre con un tocco di cioccolato, attraverso una sac a poche, disegnando decorazioni a piacere secondo la creatività di ognuno.

Da domenica 14 febbraio al martedì grasso, sulle tavole degli italiani faranno capolino i dolci più rappresentativi del Carnevale. Dalle frittelle alle castagnole, dagli struffoli alle zeppole, sono diverse le ricette classiche e davvero tante le modalità di preparazione. E se gli italiani non vogliono rinunciare alla tradizione, è vero anche che amano comunque stupire e sperimentare, ecco perché la Scuola del Cioccolato Perugina propone una ricetta che ha in sé tutta la gioia del Carnevale e la golosità dei suoi dolci.

Tutte le ricette Perugina nascono e prendono vita alla Scuola del Cioccolato Perugina, a Perugia, dove i Maestri Cioccolatieri con passione, ogni giorno, offrono tutta la loro creatività ed esperienza nel mondo del Cioccolato.

Perugina, dal 1907, racconta una storia fatta di tradizione, passione e qualità che è alla base dei sui prodotti.

In particolare, i blocchi di cioccolato Perugina GranBlocco nascono per essere protagonisti di creazioni che sapranno distinguersi per qualità e gusto.

Perugina GranBlocco è un cioccolato dall’alta versatilità: eccellente da gustare da solo, perfetto per essere utilizzato nelle preparazioni in più modi: dalle scaglie al fuso, facile da spezzare e con ottime capacità di sciogliersi e amalgamarsi con altri ingredienti.

Tutto questo permette di reinventare i grandi classici della tradizione in maniera impeccabile grazie all’esperienza di Perugina.

CHIACCHIERE GOLOSE DI CARNEVALE

INGREDIENTI PER LA SFOGLIA (per circa 35 pezzi)

300 g farina 00

8 g lievito per dolci (1/2 bustina)

50 g zucchero

40 g burro a temperatura ambiente

2 uova

½ bacca di vaniglia

35 g Rum o Grappa o Mistra (in alternativa 35g di latte)

buccia di ½ limone

un pizzico di sale

PER FRIGGERE

1 L olio di semi

GLASSA PER DECORARE LE CHIACCHIERE

150 g Perugina® GranBlocco Fondente Extra 50%

zucchero a velo qb (opzionale)

PER LA CREMA AL CIOCCOLATO

150 g Perugina® GranBlocco Fondente Extra 50%

100 g latte intero

15 g burro

PROCEDIMENTO PER PREPARARE LE CHIACCHIERE

PREPARAZIONE DELLA SFOGLIA

In una ciotola capiente setacciate la farina e il lievito, poi aggiungete lo zucchero, il burro a temperatura ambiente (almeno 30minuti fuori dal frigo), le uova, la vaniglia il rum, la buccia del limone, un pizzico di sale e iniziate ad impastare. Lavorate fino a ottenere un composto liscio e omogeneo, dategli una forma sferica e avvolgetelo con della pellicola. Fate riposare l’impasto a temperatura ambiente per circa 30 minuti.

PREPARAZIONE DELLE CHIACCHIERE

Una volta trascorso tempo il tempo di riposo, dividete l’impasto in tre parti uguali, questo passaggio vi faciliterà la stesura. Prendete la prima porzione, infarinate il piano di lavoro e con il mattarello stendete sottile a circa 2/3 mm dandogli una forma rettangolare e lasciate riposare per qualche secondo. Per una sfoglia più croccante e favorire la formazione di bolle durante la cottura, prima di stendere per il taglio, ripiegate su se stessa (a portafoglio) lasciate riposare qualche secondo e ripetete l’operazione (stendere nuovamente ripiegare a portafoglio) per altre due volte. A questo punto prendete una rotella tagliapasta dentata e rifilate la sfoglia formando dei rettangoli di circa 12 x 5 cm. Disponete i rettangoli su taglieri o piatti da portata leggermente infarinati e distanziati tra loro affinché non si attacchino. Ripetete la stessa operazione con il resto della sfoglia.

COTTURA DELLE CHIACCHIERE

In una pentola scaldate l’olio fino a circa 170°-175°.

Raggiunta la temperatura, friggete le chiacchiere girandole più volte fino a raggiungere la doratura su entrambi i lati, scolatele e appoggiatele su carta assorbente da cucina a raffreddare.

GLASSA PER LA DECORAZIONE DELLE CHIACCHIERE

Sciogliete a bagnomaria o al microonde Perugina® GranBlocco Fondente Extra 50%, lasciate raffreddare il cioccolato fino a circa 31°, mescolate bene, dopodiché versate il cioccolato in una sac a poche e glassate le chiacchiere con decorazioni a vostro piacere. Spolverate di zucchero a velo prima o dopo la decorazione a vostro piacere.

CREMA AL CIOCCOLATO PER INTINGERE LE CHIACCHIERE

Sminuzzate a pezzi piccoli Perugina® GranBlocco Fondente Extra 50%.

In un pentolino scaldate il latte fino a leggero bollore, poi togliete dal fornello e versateci dentro il cioccolato e mescolate fino a completo scioglimento, infine aggiungete il burro a temperatura ambiente e mescolate di nuovo.

Versate la crema in delle coppette e servite tiepida o a temperatura ambiente.

Consigli del maestro:

Per mantenere la salsa al cioccolato cremosa a lungo senza che si rapprenda, il trucco è quello di aggiungere sia il latte ma anche una piccola noce di burro. Si può variare la cremosità aggiungendo o diminuendo la quantità di latte in base ai propri gusti personali. Per dare inoltre un tocco di originalità potete aromatizzare la salsa cremosa aggiungendo direttamente in tazza un pizzico di spezie come cannella, zenzero o un cucchiaio di gocce di cioccolato bianche o fondenti.

Per ottenere un cioccolato lucido e croccante ottimale per la glassatura delle chiacchiere potete provare il “temperaggio da Maestro”. Muniti di un termometro da cucina, fate fondere il cioccolato a 45 gradi, poi raffreddatelo fino a 28 gradi e nuovamente scaldatelo leggermente fino a circa 31° gradi, mescolate sempre energicamente durante le varie fasi. Il cioccolato così “temperato” è pronto per realizzare tutte le vostre decorazioni.

La temperatura dell’olio è molto importante e deve essere fra i 170°-175° per ottenere chiacchiere leggere e croccanti con un bel colore dorato (tempo di cottura dai 3 ai 5 minuti circa). Una temperatura troppo bassa favorisce l’assorbimento dell’olio mentre una temperatura troppo alta degrada velocemente l’olio e brucia all’esterno il prodotto.

Questa ricetta si adatta perfettamente anche per la cottura al forno, posizionate le chiacchiere su una teglia e cuocete in forno già caldo a 185° per circa 10 minuti.