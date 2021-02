Consultazioni, Draghi incontra Lega e M5s: la diretta

Consultazioni, oggi Draghi incontra Salvini e Beppe Grillo dopo aver incassato il “pieno appoggio” da parte di Forza Italia, Italia Viva e Pd: la diretta

Ultima giornata di consultazioni per il presidente incaricato Mario Draghi che, oggi, incontrerà le delegazioni della Lega e del Movimento 5 Stelle, che sarà guidata da Beppe Grillo.

Nella giornata di ieri, spiega l’agenzia di stampa Dire (www.dire.it), il premier incaricato ha incassato il “pieno appoggio” da parte di Forza Italia e Italia Viva, ed anche il Partito Democratico si dice disposto “a fare la sua parte”. Netta chiusura da parte della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, mentre Liberi e Uguali mantiene un “approccio costruttivo” ma è pronto a sfilarsi nel caso in cui l’ex presidente della Bce dovesse ricevere l’appoggio anche da parte della Lega.

Proprio il leader del Carroccio, Matteo Salvini, nella giornata di ieri ha auspicato un governo “sostenuto da tutte le forze parlamentari” aprendo alla possibilità di inserire ministri leghisti all’interno del nuovo esecutivo.

Più complessa la posizione del Movimento 5 Stelle, attualmente spaccato tra un’ala ‘governista’ ed una intransigente, guidata da Alessandro Di Battista. A tentare una ricomposizione ci prova il duo Grillo-Casaleggio, con il primo che guiderà la delegazione pentastellata davanti al premier incaricato ed il secondo che ha annunciato il ricorso al voto degli iscritti su Rousseau.

ORE 11: PER GRILLO “LE FRAGOLE SONO MATURE”

Beppe Grillo in un post su facebook chiede di “creare un ministero per la transizione ecologica fondere in un ministero per la transizione ecologica gli attuali ministeri dell’ambiente e dello sviluppo economico. Come hanno fatto Francia e Spagna, e altri Paesi. Nominare ministra/o un persona di alto profilo scientifico e di visioni”, dice Grillo. La competenza della “politica energetica va data al nuovo ministero o almeno all’eventuale superstite Ministero dell’ambiente. Come è in Francia, Svizzera e altri paesi”.

Il fondatore del M5s chiede inoltre di “ridurre alle “società benefit” e a quelle che lo diventino l’imposta sul reddito d’impresa dall’attuale 24% (ora uguale per tutte le imprese) al 20% per grandi “società benefit, es. con più di 5 milioni di fatturato) e al 15% per “PME società benefit”. Se grandi società come ENEL, ENI, Barilla, etc diventassero Benefit, sarebbe una rivoluzione. Es. Danone è una “società benefit””, aggiunge Grillo.

Il comico genovese chiede inoltre di “creare anche in Italia, come in Germania, Francia e altri Paesi, un Consiglio superiore per lo sviluppo sostenibile con pochi membri, in numero dispari tra 5 e 9, composto di personalità di altissimo profilo scientifico, nominate dal presidente della Repubblica per un lungo mandato (5-10 anni). Una specie di “Corte suprema per lo sviluppo sostenibile”. Con valore consultivo, ma con grande autorevolezza e intensa comunicazione pubblica”.

Tra le priorita’ indicate da Grillo anche la riduzione “dei sussidi ambientalmente nocivi (20 miliardi), calendarizzando la riduzione con urgenza. Con ammortizzatori tecnici/fiscali/sociali per le categorie svantaggiate (es. agricoltori). La Commissione europea ci dice: volete spendere i nostri 80 miliardi per ridurre l’impatto ambientale, ma state spendendo i vostri 20 miliardi con sovvenzioni che lo aumentano”.

Il ‘programma’ di Grillo si conclude con una frase che lascia intendere che il M5s sosterra’ lo sforzo di Draghi. “Le fragole sono mature. Le fragole sono mature“, dice Grillo.