Can Yaman e Diletta Leotta fidanzati: ora è ufficiale

Ora è ufficiale. Can Yaman e Diletta Leotta sono fidanzati. A rendere pubblica la relazione è la star turca. Il protagonista della serie DayDreamer – Le ali del sogno ha postato uno scatto sul suo profilo Instagram di loro due presumibilmente in un poligono.

Sul post non è ancora possibile commentare le foto, dopo il blocco dovuto a un gruppo di fan che ha criticato la ‘dolce metà’ di Can giudicandola incompatibile con lui. “Coppia pericolosa“, queste le parole di Yaman scelte per accompagnare lo scatto come riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it).