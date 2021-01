Can Yaman deluso dai fan disattiva l’account Twitter

Qualche fan ha fatto arrabbiare Can Yaman. La causa? Diletta Leotta. La star turca e il volto di DAZN si starebbero frequentando. Una notizia che non è piaciuta ad alcuni fan del protagonista di DayDreamer, i quali sostengono che i due sarebbero incompatibili perché non hanno nulla in comune.

Alla luce dei tanti commenti negativi, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) Can Yaman ha pubblicato una storia su Instagram con la scritta: “Fatti miei. Punto“. Per accompagnare le sue parole ha scelto una emoji che indica di fare silenzio. Una ‘faccina’ che ha inserito anche nella sua bio di IG per ribadire la sua posizione.