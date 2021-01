Can Yaman multato a Roma per assembramento

Per Can Yaman, dopo selfie e autografi con i fan a Roma nei pressi di Piazza di Spagna, scatta la multa per assembramento

Sanzione di 400 euro per Can Yaman. L’attore turco si trova nella Capitale per girare lo spot della pasta De Cecco, diretto da Ferzan Ozpetek. Sul set al fianco della star turca c’è Claudia Gerini.

Il protagonista di DayDreamer – Le ali del sogno in questi giorni alloggia all’Hotel Eden a Roma, nei pressi di Piazza di Spagna. Non appena i suoi fan lo hanno visto sono ‘impazziti’ ammassandosi vicino all’attore turco per selfie e autografi. Can Yaman, però, è stato multato dalle forze dell’ordine per violazione delle norme anti-Covid, colpevole di aver favorito l’assembramento.

A chiarire la questione ci ha pensato lo staff dell’attore il quale sostiene che Can Yaman è entrato da una porta secondaria. Poi, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), in un secondo momento, è uscito senza dalla porta principale, dove ad attenderlo c’erano i supporter, senza avvisare nessuno.